Pronostico Chelsea-Crystal Palace: l’attacco nuovo di zecca è una garanzia

Un’estate a dir poco esaltante quella vissuta finora dai tifosi del Chelsea, quello che ci voleva dopo un biennio in chiaroscuro in cui il club londinese sembrava non azzeccarne una. Nel giro di poche settimane sono arrivati due titoli: dopo la Conference League vinta a maggio contro il Betis in finale, Enzo Maresca i suoi uomini si sono tolti una soddisfazione ancora più grande, aggiudicandosi la prima edizione del Mondiale per Club, che ai nastri di partenza non li vedeva certo favoriti.

Il capolavoro del tecnico italiano è stata la lezione impartita in finale al PSG campione d’Europa che fino a quel momento dava l’impressione di essere imbattibile. Il Chelsea ha invece fatto cadere dal piedistallo i transalpini, travolti 3-0 nell’ultimo atto del MetLife Stadium, nel New Jersey.

Joao Pedro subito determinante

Risultati che certificano l’ottimo lavoro svolto fino a questo momento da Maresca, capace pure di riportare i Blues in Champions League dopo qualche anno di assenza. Chelsea che sembra essersi mosso bene anche sul mercato: l’attacco, il reparto più carente, è stato rinforzato dagli arrivi di Delap, Estevao e soprattutto di Joao Pedro, grande protagonista negli Stati Uniti e pure nelle uniche amichevoli disputate nel precampionato.

Il brasiliano ex Brighton è andato a segno sia contro il Bayer Leverkusen sia contro il Milan, test entrambi vinti dai londinesi (2-0 e 4-1). Enzo Fernandez e compagni debutteranno in Premier League a Stamford Bridge nel derby con il Crystal Palace: le Eagles, a sorpresa, una settimana fa hanno battuto ai rigori il Liverpool nel Community Shield, sollevando al cielo un altro storico trofeo dopo la FA Cup vinta a maggio contro il Manchester City. Per l’allenatore austriaco Oliver Glasner e per il “popolo” rossoblù una gioia enorma che cancella probabilmete l’amarezza per l’esclusione dall’Europa League (il Palace giocherà “solo” la Conference per via dei problemi legati alla multiproprietà, visto che in Europa League è presente anche il Lione, altra società del proprietario John Textor).

Come vedere Chelsea-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Il Crystal Palace, ringalluzzito dall’impresa nel Community Shield, darà probabilmente filo da torcere anche al Chelsea in una gara da almeno un gol per parte. I Blues, in ogni caso, sembrano ancora più temibili con l’attacco nuovo di zecca e dovrebbero portare a casa i tre punti: la squadra di Maresca nelle ultime amichevoli ha dimostrato di stare bene nonostante le “vacanze” più corte per via del Mondiale per Club.

Le probabili formazioni di Chelsea-Crystal Palace

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Palmer, Gittens; Joao Pedro.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Guéhi, Lacroix, Richards; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Eze; Mateta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1