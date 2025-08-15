Pronostico Wolverhampton-Manchester City: niente passi falsi all’esordio

Wolverhampton-Manchester City è una partita della prima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Manchester City, come tutte le squadre che hanno preso parte al Mondiale per Club, ha ripreso a lavorare solamente da un paio di settimane, in netto ritardo rispetto alle altre. La squadra di Pep Guardiola, che nello scorso campionato ha mancato il quinto titolo di fila chiudendo terza a distanza siderale dal Liverpool campione, ha disputato solo un’amichevole: domenica scorsa ha battuto 3-0 a domicilio il Palermo, club che fa parte della stessa “galassia” della ricca proprietà emiratina che nel giro di poco più di un decennio ha reso il City una delle squadre più forti d’Europa.

Dopo una stagione nel complesso negativa, condizionata anche dal grave infortunio del Pallone d’Oro Rodri, il tecnico catalano vuole tornare ad essere dominante sia in Inghilterra che in Europa.

Negli ultimi due mercati la società non ha badato a spese: sì, è partito capitan De Bruyne, ma sono arrivati diversi giocatori talentuosi, tra cui l’ex milanista Reijnders e Cherki e Ait-Nouri, acquistati rispettivamente da Lione e Wolverhampton. Saranno proprio i Wolves gli avversari del Manchester City nella prima di campionato: i nero-oro vengono da una stagione in cui hanno conquistato la salvezza con largo anticipo, pur chiudendo al sedicesimo posto. Hanno confermato il tecnico portoghese Vitor Pereira, subentrato a Gary O’Neil a metà torneo, ma sono stati costretti a salutare due dei loro giocatori migliori: il già citato Ait-Nouri e l’attaccante Cunha, trasferitosi sull’altra sponda di Manchester, allo United. In compenso, la società si è assicurata le prestazioni del colombiano Arias, che si è messo in mostra nell’ultimo Mondiale per Club con la maglia del Fluminense.

Il pronostico

Nonostante abbiano disputato una sola amichevole, Haaland e compagni non dovrebbero commettere passi falsi all’esordio. Il Molineux è uno stadio tradizionalmente difficile da espugnare ma i Wolves rispetto all’anno scorso si sono indeboliti e nelle ultime tre amichevoli hanno rimediato solo sconfitte (Lens, Girona e Celta Vigo). Ci aspettiamo almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Manchester City

WOLVERHAMPTON (4-2-3-1): José Sá; Pedro Lima, Toti Gomes, Agbadou, Wolfe; Joao Gomes, André; Arias, Bellegarde, Hwang; Strand Larsen.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Lewis, Ruben Dias, Gvardiol, Aït-Nouri; Reijnders, Gündoğan, Bernardo Silva; Cherki, Haaland, Doku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2