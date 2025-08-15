Pronostico Aston Villa-Newcastle: aria tesa in vista dell’addio

Aston Villa-Newcastle è una partita della prima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Lo scorso anno Aston Villa e Newcastle hanno chiuso con lo stesso numero di punti, 66, ma a staccare il pass per la fase campionato della prossima Champions League sono stati i Magpies grazie alla miglior differenza reti. Un’annata da ricordare, per i tifosi bianconeri: dopo tanto tempo il Newcastle è tornato a vincere un titolo sollevando la League Cup, la Coppa di Lega inglese, nella finalissima dello scorso febbraio contro il Liverpool.

Per intenderci, era dal lontano 1969 che i Magpies non vedevano nuovi ingressi nella loro bacheca: ciò è stato possibile soprattutto grazie all’acquisizione del club, nel 2021, da parte del ricchissimo fondo saudita Pif, proprietario delle principali squadre della Saudi Pro League, che da subito ha accresciuto il livello della rosa.

Il Newcastle, tuttavia, non ha brillato nei test disputati nel precampionato: nelle amichevoli non ha ottenuto neppure una vittoria (4 sconfitte e due pareggi) ed a rendere ancora più cupo l’ambiente ci sta pensando la vicenda Isak: il cannoniere svedese (23 gol e 6 assist nello scorso campionato) è vicinissimo al Liverpool e ovviamente non è arruolabile per l’esordio di Birmingham. Sarà del match, invece, l’acquisto principe, l’esterno offensivo Elanga, arrivato dal Nottingham Forest. Dall’altro lato, Unai Emery si affida a Ollie Watkins: l’attaccante inglese, che non avrà più la concorrenza di Rashford (via dopo il prestito dal Manchester United), ha segnato ben cinque reti nelle amichevoli. I Villans nello scorso fine settimana hanno battuto 2-0 il Villarreal, mentre pochi giorni prima avevano strapazzato la Roma di Gian Piero Gasperini: in mezzo la sconfitta per 3-1 con il Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Come vedere Aston Villa-Newcastle in diretta tv e in streaming

La sfida tra Aston Villa e Newcastle è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.47 su Lottomatica e Snai. Il segno “1X” è quotato invece a 1.38 su Lottomatica e a 1.35 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il segno “gol” è uscito tre volte nelle ultime quattro sfide (tre vittorie del Newcastle e nessun pareggio). La sensazione è che entrambe riescano segnare anche in quest’occasione, in una gara che si preannuncia movimentata. L’Aston Villa, ad ogni modo, sembra stare meglio rispetto al Newcastle, deludente nelle amichevoli e turbato pure dalla vicenda Isak.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Aston Villa-Newcastle

ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; Kamara, McGinn; Bailey, Guessand, Malen; Watkins.

NEWCASTLE (4-2-3-1): Pope; Trippier, Schär, Burn; Hall, Tonali, Bruno Guimarães, Joelinton; Elanga, Osula, Barnes.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1