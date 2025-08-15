Pronostici Premier League 16 agosto ore 16:00: riscatto immediato

Premier League, torna subito in campo il Tottenham dopo la beffarda sconfitta ai rigori con il PSG nella Supercoppa Europea: esordio con il Burnley.

In settimana il Tottenham si è visto soffiare via quello che sarebbe stato il suo secondo titolo nell’anno solare dopo la vittoria dell’Europa League. La squadra di Thomas Frank aveva preparato benissimo la sfida con i campioni d’Europa del PSG – messi in difficoltà per oltre un tempo di gioco – nel match che assegnava la Supercoppa Europea ma nei minuti finali gli Spurs hanno dilapidato un doppio vantaggio: prima Lee ha accorciato le distanze all’85’, poi Gonçalo Ramos ha realizzato il gol del definitivo 2-2, spedendo la partita ai calci di rigore.

I tiri dal dischetto sono stati fatali al Tottenham: decisivi gli errori di van de Ven e Tel. Un doccia fredda per il club londinese, che potrebbe avere qualche ripercussione, a livello psicologico sul match d’esordio in campionato con il neopromosso Burnley. I Clarets hanno subito riconquistato la massima serie, dominando la Championship insieme al Leeds (100 punti totalizzati e miglior difesa con soli 16 gol subiti): Scott Parker sogna una salvezza tranquilla, anche se la stagione non è iniziata sotto i migliori auspici. Il Burnley ha perso le ultime tre amichevoli (le ultime due due contro Stoke City e Lazio), dimostrando di avere qualche difficoltà in fase offensiva. In attacco, infatti, pesa l’assenza di Amdouni, infortunato, e pure l’addio di Brownhill, andato via a parametro zero, è stato un colpo non indifferente. Nonostrane la delusione per l’esito del match di Supercoppa, dunque, gli Spurs dovrebbero partire con il piede giusto, riuscendo a scardinare la tutt’altro che fragile difesa del Burnley.

Le previsioni sulle altre partite

Tra le squadre apparse più in palla nel precampionato c’è il Brighton di Fabian Hurzeler, chiamato a migliorare l’ottimo ottavo posto dello scorso anno (Europa sfiorata). I Seagulls dovranno tuttavia migliorare la fase difensiva – 55 reti subite sono troppe per poter ambire a qualcosa di più – che è apparsa vulnerabile anche nei quattro test disputati finora (un solo clean sheet).

Sarà complicato tenere la porta inviolata contro il Fulham, altra squadra che ha convinto nelle prime uscite: tre vittorie contro Nottingham Forest, Al-Ittihad ed Eintracht Francoforte. Non dovrebbero mancare i gol neppure in Sunderland-West Ham: i Black Cats tornando in Premier League dopo otto anni di assenza ed il West Ham, reduce da una stagione negativa, dovrà fare attenzione al loro entusiasmo. Le numerose sconfitte del Sunderland nelle amichevoli, ad ogni modo, fanno ipotizzare un risultato positivo dei londinesi, ripartiti da Graham Potter, allenatore in cerca di rilancio.

Premier League: possibili vincenti

West Ham o pareggio (in Sunderland-West Ham)

Tottenham (in Tottenham-Burnley)

La partita da almeno tre gol complessivi

Brighton-Fulham

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Brighton-Fulham

Sunderland-West Ham

Comparazione quote

La vittoria del Tottenham è quotata a 1.35 su Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Brighton-Fulham è quotato invece a 1.60 su Lottomatica e a 1.57 su Snai.

