Pronostico Rennes-Marsiglia: De Zerbi alza il sipario sulla Ligue 1

Rennes-Marsiglia è una partita della prima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Benché tumultuosa, la prima stagione di Roberto De Zerbi a Marsiglia si è conclusa positivamente. L’obiettivo minimo, la qualificazione diretta alla Champions League, è stato raggiunto: nelle ultime giornate di campionato i Phocéens l’hanno spuntata al fotofinish su Monaco e Nizza, centrando il secondo posto in un torneo in cui il PSG – i parigini hanno chiuso a +19 sul Marsiglia – è ormai abituato a non lasciare neppure le briciole.

L’ex tecnico di Sassuolo e Brighton, rimasto sulla panchina del club francese nonostante le non poche avances dall’Italia e dall’Inghilterra, ora cercherà di alzare l’asticella, cercando di fare bene anche sul proscenio internazionale. La società, nel frattempo, ha fatto il suo dovere nel mercato in corso per allungare la rosa ed aumentarne la qualità: sono arrivati Paixao – l’ex Feyenoord è infortunato e salterà la prima giornata – Medina, Angel Gomes, Egan-Riley, Weah ed è tornato pure Aubameyang dopo una stagione in Arabia Saudita. Greenwood, giocatore che piace tantissimo a De Zerbi, è rimasto e l’unica cessione eccellente è stata quella di Luis Henrique, finito all’Inter.

Marsiglia imbattuto nel precampionato

Il Marsiglia ha brillato nel corso della preseason: nessuna sconfitta e tre vittorie, tra cui quella prestigiosa con l’Aston Villa di Unai Emery, abbattuto 3-1 nello scorso fine settimana.

Gli uomini di De Zerbi avranno l’onore di aprire la Ligue 1 2025-26, scendendo in campo nella gara inaugurale con il Rennes, squadra che vuole voltare pagina dopo due annate deludenti, concluse rispettivamente al decimo ed al dodicesimo posto. Il club rossonero ha confermato il senegalese Habib Beye in panchina ma al contempo ha ceduto diversi giocatori e qualcuno potrebbe fare le valigie entro la fine del mercato, compreso il centravanti da 17 gol Kalimuendo. In compenso, sono arrivati due ex Marsiglia, Rongier e Merlin, oltre al terzino destro ex Galatasaray Frankowski.

Come vedere Rennes-Marsiglia in diretta tv e in streaming

Rennes-Marsiglia è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Nello scorso campionato il Marsiglia ha vinto entrambe le partite con il Rennes (1-2 e 4-2) tra andata e ritorno ed ha buone possibilità di spuntarla anche stavolta. Gli uomini di De Zerbi si sono rinforzati sul mercato ed hanno fatto bene nelle amichevoli: un loro colpaccio è probabile in una gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Rennes-Marsiglia

RENNES (3-5-2): Samba; Jacquet, Rouault, Faye; Frankowski, Fofana, Cissé, James, Merlin; Blas, Meïté.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Murillo, Balerdi, Egan-Riley, Ulisses Garcia; Höjbjerg, Angel Gomes; Greenwood, Rabiot, Rowe; Gouiri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2