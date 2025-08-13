US Open 2025 gratis in diretta: la guida completa per non perdere nulla

Scopri come guardare l’US Open 2025 in chiaro e gratis. Orari, canali e modalità per seguire il grande tennis senza costi e abbonamenti.

Ogni Slam è magico e ciascuno lo è a modo suo. Non fa eccezione, naturalmente, quello di New York, che essendo l’ultimo della stagione ha spesso e volentieri stravolto gli equilibri del circuito maggiore. Rappresenta un’occasione unica per tirare le somme e ci offre, sempre e comunque, uno spettacolo che vale la pena godersi dal primo all’ultimo istante.

Se l’edizione 2025 degli Us Open ci regalerà, poi, le emozioni del Roland Garros e di Wimbledon, allora sì che ci sarà da divertirsi. La speranza dei tifosi, manco a dirlo, è quella di assistere ad un nuovo faccia a faccia tra i due principali contendenti al trono, vale a dire Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Resta da capire, tuttavia, se qualcuna delle nuove leve sarà in grado di rompere loro le uova nel paniere o se, invece, gli equilibri siano destinati a rimanere sostanzialmente invariati.

In attesa di scoprirlo, c’è qualcosa che dovreste assolutamente sapere prima ancora che il Major che si gioca al Flushing Meadows abbia ufficialmente inizio. La buona notizia, infatti, è che l’appuntamento a stelle e strisce, di grande interesse per i tifosi di tutto il mondo, sarà visibile in chiaro e dunque in diretta gratuita per coloro i quali vorranno gustarsi le imprese di Sinner e degli altri componenti del battaglione azzurro.

US Open 2025 in diretta gratuita e in chiaro: la guida completa

Lo Us Open sarà trasmesso in diretta e in chiaro su SuperTennis Tv, al canale 64 del digitale terrestre e al 212 via satellite. E non è tutto: grazie alla piattaforma SuperTennis Plus, gli appassionati potranno seguire contemporaneamente più match.

Oltre a quello che sarà in diretta sul canale in quel preciso momento, infatti, potranno seguire altri quattro match. A patto che l’utente possieda una smart tv di nuova generazione, con collegamento ad Internet, che permetta di accedere al multichannel tramite il telecomando. Oltre che sul piccolo schermo, gli incontri dello Us Open saranno visibili sulla piattaforma OTT SuperTenniX, gratuita per i tesserati Fitp ma non per i non tesserati, che dovranno eventualmente pagare un piccolo canone di 1,99 euro al mese.

Qui, ogni giorno, saranno trasmessi live gli incontri in programma su un massimo di nove campi. Gli spettatori, qualora lo desiderino, potranno anche rivederli on demand insieme a tutti i migliori contenuti della giornata: ci saranno interviste ai protagonisti, curiosità, approfondimenti e anche dietro le quinte.