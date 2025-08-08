I pronostici di venerdì 8 agosto: Super Lig, Zweite Liga, Championship e altri campionati

I pronostici di venerdì 8 agosto, ci sono gli anticipi di Zweite Liga e Championship, inizia anche la Super Lig turca col Galatasaray

La difesa del titolo inizia con una vittoria. Il Galatasaray, che ha rinforzato la squadra e che ha preso a titolo definitivo Osimhen, vuole subito mandare dei segnali a quelle che saranno le dirette concorrenti. Vuole vincere. E molto probabilmente lo farà. Perché in Turchia sono pochissimi i club che possono in qualche modo tenere testa ai giallorossi, che hanno una rosa, per il campionato, davvero devastante.

Inizio soft, in trasferta, contro il Gaziantep: sono sei le vittorie di fila che il Galatasaray ha piazzato contro la squadra che dovrà essere affrontata nella prima giornata di campionato. Magari un gol, il Galatasaray, lo potrebbe anche prendere – dietro ci sono delle cose da sistemare – ma la vittoria di Osimhen e compagni non è in discussione al momento

I pronostici sulle altre partite

Inizia stasera anche il campionato di Championship con l’anticipo tra il neopromosso Birmingham e l’Ipswich, retrocesso dalla Premier League. La squadra di Chris Davies ha dominato l’anno scorso con un gioco di possesso, conquistando un record di punti alla sua prima esperienza da allenatore. Lo stadio St. Andrew’s è tutto esaurito, grazie anche agli investimenti estivi. La Championship però è tutta un’altra storia.

Dovranno confrontarsi con club blasonati e sostenuti dai fondi delle retrocessioni, uno dei quali è proprio l’Ipswich. Kieran McKenna potrebbe replicare il piano che li ha portati alla promozione nella stagione 2023/24: in casa offensivi, in trasferta solidi.

Riparte anche l’equivalente della nostra Serie B in Olanda, ovvero l’Eerste Divisie, solitamente ricca di gol: occhio per questa prima giornata a De Graafschap-VVV-Venlo, Den Bosch-Jong Ajax e TOP Oss-MVV Maastricht.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 2 + OVER 2,5 in Gaziantep-Galatasaray, Super Lig, ore 20:30

Vincenti

COPENAGHEN (in Copenaghen-AGF, Super Ligaen , ore 18:00)

(in Copenaghen-AGF, Super Ligaen ore 18:00) IPSWICH O PAREGGIO (in Birmingham-Ipswich, Championship, ore 21:00)

(in Birmingham-Ipswich, ore 21:00) NEWCASTLE (in Newcastle-Espanyol, Amichevole, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

De Graafschap-VVV-Venlo , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Fortuna Sittard-Go Ahead Eagles , Eredivisie, ore 20:00

, Eredivisie, ore 20:00 Den Bosch-Jong Ajax, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

TOP Oss-MVV Maastricht , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Birmingham-Ipswich , Championship, ore 21:00

, Championship, ore 21:00 Norimberga-Darmstadt, Zweite Liga, ore 18:30

Comparazione quota totale (gol + over): 17.46 GOLDBET ; 16.57 SNAI; 17.46 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Birmingham-Ipswich, Championship, ore 21:00