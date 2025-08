Pronostico Hacken-Brann: l’entusiasmo che ci dice il finale

Hacken-Brann è la gara d’andata del turno preliminare di Europa League: pronostico, formazioni e dove vederla

Un entusiasmo clamoroso e giustificato. Qualcosa di inimmaginabile per l’Hacken. Sì, perché la formazione svedese è riuscita nell’impresa di eliminare dall’Europa League, ad agosto, una squadra importante come l’Anderlecht. E nessuno, ovviamente, avrebbe scommesso un solo euro sulla cosa.

Nel derby del nord, quindi, c’è una formazione favorita ed è quella di casa che ha dimostrato di potersela giocare contro tutti sfruttando alcune caratteristiche importanti. La principale, ovviamente, è quella di una personalità fortissima, di un coraggio altrettanto evidente, e di una convinzione nei propri mezzi che sì, può fare la differenza. Perché dopo la sconfitta in Belgio nella gara d’andata, pensare di ribaltare il pronostico è stato un colpo importante.

Quindi? Quindi una vittoria interna contro il Brann eliminato dal Salisburgo dalla Champions League, ci sta. Eccome se ci sta. Soprattutto perché il colpo psicologico per i norvegesi è stato importante al contrario. Una situazione, in poche parole, almeno per questo match, indirizzata.

Come vedere Hacken-Brann in diretta tv e in streaming