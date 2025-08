Pronostico Rublev-Davidovich Fokina, Atp Toronto: i precedenti parlano chiaro

Pronostico Rublev-Davidovich Fokina, Atp Toronto: i precedenti tra i due tennisti parlano chiaro e c’è un altro aspetto da non trascurare

Andrey Rublev e Alejandro Davidovich Fokina si affrontano al torneo Atp di Toronto per la settima volta in carriera con il russo avanti 5-1 nei confronti diretti. È vero che lo spagnolo è in gran forma – ha appena raggiunto la finale a Washington – ma il bilancio parla chiaro e Rublev è avanti 2-0 sul cemento.

Altri numeri rilevanti: il servizio di Fokina non è mai riuscito a impensierire davvero Rublev. Nei loro scontri diretti, la sua percentuale più alta di punti vinti con la prima è stata solo del 70%, e ha dovuto affrontare ben 55 palle break in sei partite, a fronte delle sole 33 che ha creato. La rimonta di Rublev su Lorenzo Sonego nello scorso turno – con una sola volta il servizio perso – è un segnale positivo in termini di fiducia. Per questo motivo, considerarlo sfavorito dai bookmaker potrebbe essere un errore.

Pronostico Rublev-Davidovich Fokina, l’equilibrio tradotto in quote

L’over 21,5 games appare il pronostico più affidabile per questo incontro, a quota 1,50. Se si vuole arrivare quasi al raddoppio si può scegliere la vittoria di Rublev a quota 1,99.

Come vedere Rublev-Davidovich Fokina diretta tv e in streaming

Il match valido per il torneo Atp di Toronto tra Rublev e Davidovich Fokinasarà trasmesso domenica 3 agosto in esclusiva per gli abbonati Sky. La nota piattaforma satellitare i diritti di trasmissione del torneo e sarà visibile su Sky Sport 1. Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro inizierà non prima delle 18:30.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “2-1 set betting” è quotato a 4.50 su Goldbet e Lottomatica e a 4.65 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.