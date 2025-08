Pronostico Hannover-Kaiserslautern, Zweite Liga: candidata alla promozione

Pronostico Hannover-Kaiserslautern, scende in campo una delle favorite alla promozione in Bundesliga dalla Zweite Liga

La Zweite Liga, come la Championship, è campionato difficile da decifrare e che spesso nasconde grandi sorprese. Per questa stagione una delle principali candidate a fare bene sembra essere l’Hannover.

Il club spera di ottenere stabilità tecnica, e sembra aver fatto la scelta giusta puntando sull’ex allenatore del Magdeburgo, Christian Titz. Ha a disposizione una buona rosa per tentare la promozione in Bundesliga.

Il Magdeburgo nella scorsa stagione è arrivato quinto, a soli cinque punti dal posto playoff. È un club che ha spesso superato le aspettative sotto la guida di Titz. Se da una parte hanno perso il nazionale Under 21 tedesco Nicolò Tresoldi, ceduto al Club Brugge per una cifra importante da 7 milioni di sterline, i 7 milioni incassati sono stati reinvestiti in più ruoli. Mustapha Bundu è arrivato dal Plymouth, dopo una stagione in Championship in cui ha segnato dieci gol e fornito sei assist. È solo uno dei tanti nuovi acquisti: il club della Bassa Sassonia ha superato la doppia cifra per quanto riguarda gli innesti sotto il nuovo allenatore.

Alla lista si aggiunge anche Maik Nawrocki del Celtic, arrivato in prestito. Il centrocampista Waniss Taïbi è stato acquistato dal club francese Rodez. La nomina di Ralf Becker come direttore sportivo, avvenuta un paio di mesi fa, lascia intendere un vero e proprio reset con l’obiettivo dichiarato di ottenere la promozione già in questa stagione.

Potrebbe volerci del tempo perché tutti questi elementi si incastrino alla perfezione. Ma se ciò dovesse accadere, l’Hannover ha tutte le carte in regola per porre fine ai sette anni di assenza dalla massima serie.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Hannover è quotata 1.83 su Goldbet e Lottomatica. Il segno Over 2,5 invece ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Hannover è favorito per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Hannover-Kaiserslautern

HANNOVER (4-3-3): Noll; Ghita, Tomiak, Okon; Sterner, Aseko Nkili, Leopold, Neubauer; Bundu, Chakroun; Pichler.

KAISERSLAUTERN (3-4-3): Krahl; Gyamfi, Heuer, J.-S. Kim; Asta, F. Kunze, Sirch, Kleinhansl; Ritter; Prtajin, Emreli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1