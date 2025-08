Formula 1, pronostici GP d’Ungheria: la quota per il vincente

Formula 1, dopo il GP del Belgio condizionato in gran parte dalla pioggia ecco i pronostici per GP d’Ungheria: la quota per il vincente

Il GP di Spa non è stato di certo memorabile, a causa della lunghissima attesa per la pioggia e per le decisioni dei giudici di gara. La speranza è che l’Hungaroring offra più spettacolo.

La McLaren ha confermato il proprio dominio a Spa con il quarto doppio podio in cinque gare, e sarebbe una sorpresa non vedere il quinto su sei questo weekend. Da quando è entrata in vigore la direttiva tecnica sulla flessibilità dell’ala anteriore al GP di Spagna, la McLaren ha ampliato ulteriormente il proprio vantaggio prestazionale sul resto del gruppo.

Anche se a Spa è arrivata una doppietta, Leclerc ha comunque concluso con 10 secondi di ritardo rispetto ai due piloti McLaren. Questo distacco dovrebbe addirittura aumentare ulteriormente in Ungheria, dove la pista mette in evidenza i punti deboli delle altre monoposto nella gestione delle gomme e nei setup ad alto carico aerodinamico rispetto alla McLaren. Dovremmo assistere a un weekend simile a quelli di Barcellona, Austria e Silverstone, dove la McLaren è sembrata nettamente superiore.

Oscar Piastri in questo momento è favorito rispetto a Lando Norris (a parità di quota), perché al momento sembra avere un leggero vantaggio sul compagno di squadra e ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 1 proprio su questa pista lo scorso anno. Anche la doppietta McLaren è un’altra scelta da fare, in questo caso senza ordine di arrivo.

Il pronostico

La vittoria di Piastri ha una quota di 2,50 su Goldbet. Su Bet365 è possibile giocare su entrambe le McLaren a podio a quota 1.53

Comparazione quote

La vittoria di Piastri è quotata 2.50 su Goldbet e Lottomatica.

