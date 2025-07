Jannik Sinner e Daniil Medvedev in affari: la società che non ti aspetti

Daniil Medvedev sorprende con un annuncio del tutto inaspettato: ecco cosa c’entra Jannik Sinner e cosa faranno insieme i due tennisti.

Fino a qualche tempo fa, Daniil Medvedev era la bestia nera di Jannik Sinner. Non c’era verso di batterlo: qualunque cosa facesse, per quanto impegno ci mettesse, l’azzurro proprio non riusciva a venire a capo di quel rebus russo. Poi, però, qualcosa è cambiato. E, da quel momento in poi, i ruoli si sono invertiti: ora è l’italiano ad essere la bestia nera non solo di Medvedev, ma un po’ di tutti i tennisti del circuito maggiore.

Il fenomeno altoatesino è cresciuto tantissimo e, in questo momento, a parte Carlos Alcaraz, nessuno sembrerebbe realmente in grado di tenergli testa. Nemmeno, appunto, Daniil, che come lui è stato in vetta al ranking Atp e che, di sicuro, avrebbe anche, potenzialmente tutte le carte in regola per riuscirci. La versione 2.0 di Sinner, però, è quanto di più “spaventoso” un tennista possa aspettarsi di incontrare lungo il suo cammino in un torneo.

Con la sua freddezza e con il suo talento riesce ormai a battere chiunque, e neanche la sospensione di 3 mesi è riuscita a porre un freno alla sua straordinaria ascesa. Inizia oggi la sua 60esima settimana da re della classifica mondiale ed è evidente, dunque, che non abbia la benché minima intenzione di mollare lo scettro e la poltrona che ha conquistato ormai più di un anno fa.

Medvedev spiazza tutti: “Con Sinner farei affari, è freddo e affidabile”

Agli altri non resta che guardare, accontentarsi delle briciole, sognare in grande. Come Medvedev, per l’appunto, che qualche ora fa ha detto qualcosa di sorprendente sul conto del suo collega di San Candido.

Intervistato a Washington, gli è stata rivolta una domanda molto particolare. Gli è stato chiesto, cioè, di scegliere un collega con cui mettersi, solo ipoteticamente s’intende, in affari. “Bisogna trovare qualcuno che sia un po’ calmo. Non voglio qualcuno che mi faccia perdere tutti i soldi, uno che potrebbe guadagnare milioni ma anche farmi perdere tutto. Sai, qualcuno come Jannik, freddo, con la testa a posto, un grande giocatore. Quindi sarebbe bello avviare un’attività con lui”.

Che Sinner, sentite e lette queste parole, possa decidere di mettersi in affari con lui? Difficile, concentrato com’è sul tennis, ma di certo sarebbe la società più inaspettata di tutti i tempi.