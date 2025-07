Vanessa Bellini conquista il clan Berrettini: la love story dell’estate è già è social

Vanessa Bellini è già seguita su Instagram sia dal fratello che dall’allenatore di Berrettini: i fan leggono tra le righe e i rumors si rafforzano.

Hanno fatto il bagno insieme a Portofino, poi sono andati a pranzo in un ristorante vista mare. E lì, lui l’avrebbe addirittura imboccata, lasciando intendere piuttosto chiaramente che con lei c’è già una certa sintonia. Si conoscono da poco, Matteo Berrettini e Vanessa Bellini, eppure la loro presunta love story è già sulla bocca di tutti.

Il tennista romano sarebbe rimasto colpito dalla ragazza, ex allieva di Amici, durante un concerto del rapper Marracash: lei è quella forza della natura che balla sul palco del Tour e che, ad onor del vero, non ha fatto breccia solo ed esclusivamente nel cuore dell’ex numero 6 del mondo. A giudicare dai commenti del popolo dei social, infatti, sarebbe molto apprezzata. La sua grinta, le sue movenze e la sua sensualità non sono passate inosservate, per cui sono in tanti a pensare che, ancora una volta, il finalista di Wimbledon 2021 abbia scelto molto bene.

Peccato solo che nessuna conferma sia arrivata da parte dei diretti interessati, nonostante durante la scorsa settimana non si sia parlato d’altro che di questa ipotetica liaison. A parte le foto pubblicate su Diva e donna, non ci sono altri indizi che conducono in maniera certa verso la risoluzione di questo mistero. O forse sì. Uno ci sarebbe. Anzi, ce ne sono ben due.

Berrettini resta in silenzio, ma il fratello e il coach “seguono” Vanessa Bellini

Matteo segue la bella Vanessa sui social, ma non è il solo ad avere recentemente iniziato a tenere d’occhio il profilo Instagram della seducente ballerina del tour di Marracash.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Bellini (@vaneessabellini)



A seguirla, guarda caso, sono anche due delle persone più importanti della vita del tennista. Jacopo, il fratello, è sbarcato sul suo feed in men che non si dica, non appena si è diffusa la notizia. E chissà, magari la conosce già personalmente. Anche Alessandro Bega, allenatore dell’ex numero 6 del mondo, segue la Bellini, ragion per cui non può assolutamente trattarsi di una coincidenza. Questo dettaglio, anzi, sembrerebbe chiaramente rappresentativo del fatto che la ragazza è in orbita Berrettini da un po’ e che non la frequenta saltuariamente, ma con una certa assiduità.

Il follower simultaneo da parte di due persone così vicine all’atleta non può essere un errore. Nell’ottica dei social, anzi, è un segnale inequivocabile. E poco importa che lui non abbia confermato la notizia, perché la presenza di questi indizi digitali è già, di per sé, una forma di semi-ufficialità.