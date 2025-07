Pronostici marcatori Brasileirao 26-27 luglio: tripla succulenta a quota 16

Pronostici marcatori Brasileirao, nel fine settimana è nuovamente protagonista il massimo campionato brasiliano: ecco chi può lasciare il segno.

Da quando ha preso il posto di Renato Paiva sulla panchina del Botafogo, al termine del Mondiale per Club, il figlio d’arte Davide Ancelotti ha collezionato due vittorie e un pareggio nel Brasileirao, rimanendo imbattuto e soprattutto non subendo neppure una rete. Non poteva sognare un inizio migliore l’ex collaboratore del padre Carlo, alla sua prima esperienza da capo allenatore dopo aver lavorato al fianco del genitore – oggi sulla panchina della nazionale brasiliana – negli ultimi dieci anni.

L’obiettivo del Fogao, che lo scorso anno riuscì a laurearsi sia campione del Brasile sia a sollevare per la prima volta la Copa Libertadores, è riprendere quota in classifica dopo un avvio complicato. Oggi i bianconeri sono quinti, con nove punti da recuperare sulla prima (che ha giocato però due partite in più).

L’impatto del nuovo tecnico è stato positivo. E non era scontato iniziare con il piede giusto in un momento in cui in casa Botafogo si sta verificando una mezza rivoluzione. Il club di Rio de Janeiro, infatti, ha appena ceduto alcuni pezzi da novanta come Igor Jesus, Thiago Almada e Jair Cunha. Altri invece hanno già la valigia in mano, come ad esempio Danilo Barbosa, il cui futuro sarà in Arabia Saudita.

Ancelotti sta cercando di tamponare le falle attingendo da un settore giovanile ricco di giovani talenti, ma nel match casalingo contro il Corinthians in attacco si affiderà all’esperienza di Arthur Cabral. L’attaccante passato in Serie A dalla Fiorentina da qualche settimana ha fatto ritorno in Brasile dopo l’esperienza deludente al Benfica. Una settimana fa, contro lo Sport Recife, è rimasto in campo 90 minuti offrendo una buona prestazione pur non trovando la via del gol. Contro il Corinthians potrebbe arrivare la sua seconda marcatura con la maglia del Botafogo, dopo la rete che lo scorso 12 luglio ha realizzato contro il Vasco da Gama.

Vitor Roque può castigare anche il Gremio

Anche il Palmeiras è ripartito alla grande dopo il Mondiale per Club. Un pareggio e due vittorie di fila per un Verdao. Che, con due gare in meno rispetto al Cruzeiro, deve recuperare cinque punti nei confronti della capolista. Nel turno infrasettimanale la squadra di Abel Ferreira ha espugnato lo stadio del Fluminense grazie ad una rete dell’attaccante Vitor Roque a metà secondo tempo (1-2).

L’ex Barcellona e Betis sarà verosimilmente una spina nel fianco anche per la retroguardia del Gremio, squadra che gravita appena sopra la zona retrocessione e che non ha mai vinto nelle ultime quattro partite.

Allo stesso modo il Bragantino farà il possibile per approfittare del momento difficile del Fortaleza, che non è riuscito a invertire la rotta neanche dopo il cambio di allenatore. I biancorossi non vincono da tre partite ed hanno perso le ultime due ma contro il Tricolor hanno la possibilità di cambiare marcia. Per quanto riguarda i possibili marcatori, occhio all’attaccante titolare Eduardo Sasha, vicecapocannoniere della squadra con 3 gol.

Ricapitolando: Eduardo Sasha marcatore plus, Arthur Cabral marcatore plus e Vitor Roque marcatore plus su GoldBet hanno un valore di 16,98 volte la posta.