Pronostici ammoniti MLS: la doppia a quota 20

Pronostici ammoniti MLS: ecco la doppia ammoniti per i match in programma nella notte tra sabato e domenica. Due nomi per il colpo grosso

Una notte con diverse partite. Una notte che una doppia ammoniti ce la potrebbe davvero regalare. Continua a giocare senza nessuna soluzione di continuità la MLS, la lega americana, che si prepara poi ai playoff.

Ci sono delle partite che sembrano indirizzate e ci sono altre partite che invece daranno molte soddisfazioni a noi. Siamo convinti di questo. Perché saranno match abbastanza tirati con dei calciatori che andando a vedere numeri e statistiche potrebbero pagare e anche molto le situazioni. In poche parole, non reggono proprio la tensione. Andiamo a vederli insieme.

Pronostici ammoniti MLS: le nostre scelte

Cincinnati va a giocare in trasferta sul campo dell’Inter Miami che non avrà Messi, squalificato per una giornata per aver rifiutato di partecipare all’All-Star Game che in America come sappiamo è tradizione. In difesa, gli ospiti, hanno dei giocatori forti fisicamente che mettono in primo piano, appunto, lo scontro, invece del gioco senza freni inibitori. Uno di questi è Robinson, difensore centrale, che in 18 partite che la sua squadra ha giocato è stato ammonito 3 volte. Un giocatore che se la dovrà vedere con Suarez. E diciamo che si potrebbe andare allo scontro in diverse situazioni.

Nella sfida tra Chicago Fire e New York Red Bulls, occhio in mezzo al campo al possibile giallo per Edelman. Centrocampista centrale dalle spiccate qualità difensive, il giocatore in questione in 18 presenze si è beccato 4 cartellini gialli. Una situazione quindi che lo vede protagonista di questa nostra scelta, anche perché la sua squadra è sfavorita ma non vuole perdere di nuovo dopo aver preso cinque gol nella scorsa partita. In campo ci sarà battaglia, sia da un lato che dall’altro, quindi il suo nome è quello che potrebbe venire fuori con il cartellino giallo.

Quindi, andando a ricapitolare: Robinson ammonito plus e Edelman ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 20,07 volte la posta.