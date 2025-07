Nuova fiamma e vecchie ombre per Berrettini: l’ex rompe il silenzio

Dopo settimane di silenzio social, Matteo Berrettini è stato paparazzato con una nuova fiamma a Portofino. E l’ex Federica Lelli ha risposto a modo suo.

Un mese. Tanto è passato da quando Matteo Berrettini si è fatto vivo sui social network. L’ultimo post risale al 27 giugno scorso, quando il romano ancora non sapeva che Wimbledon non gli avrebbe purtroppo riservato, stavolta, le emozioni che lo avevano segnato in passato. Annunciava, con tanto entusiasmo, il fatto che avrebbe partecipato allo Slam britannico, senza avere la benché minima idea, ovviamente, del fatto che non sarebbe andato al di là del primo turno.

La community, in quel caso, reagì con grande slancio: i tifosi erano felici di sapere che stesse bene e che l’infortunio agli addominali fosse, ancora una volta, archiviato. Ma forse ci sbagliavamo tutti, considerando che, una volta sceso in campo, è stato evidente che l’ex numero 6 del mondo non fosse in formissima. Sia perché non si era allenato affatto sull’erba e sia perché, volente o nolente, aveva paura che il dolore al suo tallone d’Achille potesse rifarsi vivo in quel contesto.

Quando, più tardi, ha salutato l’All England Club, aveva gli occhi lucidi. In conferenza stampa ha fatto sapere che si sarebbe preso del tempo per sé, per riflettere sul da farsi. Dopodiché, il buio. Se non fosse stato per i paparazzi, che lo hanno avvistato a Portofino in questo luglio caldissimo, non avremmo avuto idea di dove fosse e di cosa facesse.

Federica Lelli risponde al gossip su Berrettini con uno scatto che fa discutere

Non avremmo neanche saputo, probabilmente, che il suo cuore, almeno così pare, è tornato a battere per qualcuno. Insieme a lui, a Portofino, c’era difatti Vanessa Bellini, ex allieva di Amici e ballerina di punta del corpo di ballo del rapper Marracash, che si presume essere, ora, la sua nuova fiamma.

I diretti interessati non hanno né confermato e né smentito tali rumors, ma le foto parlano chiaro e, con esse, dicono tutto anche le dichiarazioni di quanti, presenti nello stesso lido, avrebbero visto il romano imboccare la sua dama. E mentre lui lasciava che la bella Vanessa curasse le sue ferite, anche la sua ex, nel frattempo, rompeva il silenzio in merito alla loro relazione.

Per qualche tempo, ma non sappiamo di preciso fino a quando, Matteo è stato con Federica Lelli, ex di Ultimo. Che, guarda caso, una volta circolata la notizia della nuova liaison di Berrettini, si è affrettata a pubblicare sui social una foto che la ritrae in compagnia di un nuovo e misterioso ragazzo. Si tratta di un amico, o anche lei, come il campione, ha voltato pagina e riaperto il suo cuore?