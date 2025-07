Pronostici Europa League 24 luglio: il match clou si gioca ad Istanbul

Europa League, la sfida più interessante del secondo turno è quella tra Besiktas e Shakhtar Donetsk: i turchi puntano sul fattore campo.

Il programma meno ricco, tra le tre manifestazioni europee che in queste settimane sono tornate protagoniste con i turni preliminari, è quello dell’Europa League. Almeno per ora. Nella seconda competizione continentale per ordine d’importanza giovedì 24 luglio sono in calendario “solo” otto partite, valide per l’andata del secondo turno di qualificazione alla fase campionato: le vincenti delle doppie sfide avanzeranno al terzo turno, le perdenti invece “retrocederanno” al terzo turno di Conference League.

L’abbinamento che salta subito agli occhi, leggendo la sfilza di match, è sicuramente quello tra il Besiktas e lo Shakhtar Donetsk, due squadre abituate a calcare i principali palcoscenici europei. Soltanto una proseguirà l’avventura in Europa League: i turchi, dopo essersi rinforzati sul mercato – sono arrivati Kokçu e Abraham rispettivamente da Benfica e Roma – puntano sul fattore campo; agli ucraini, però, la qualità non manca nei vari reparti e molto probabilmente si riveleranno un cliente ostico. Del resto, l’hanno già dimostrato nel primo turno rifilando sei reti ai finlandesi dell’Ilves (6-0 all’andata e 0-0 al ritorno): prevediamo una gara spettacolare con entrambe a segno.

I danesi del Mitdjylland hanno invece buone possibilità di centrare un successo, pure abbastanza ampio, con gli scozzesi dell’Hibernian: la differenza, sia in termini di qualità che di esperienza internazionale, è piuttosto netta, con gli Hibs che faranno fatica a contenere l’attacco del Midtjylland, molto prolifico sia nelle amichevoli (vittorie con Dinamo Kiev e Slovan Bratislava) che nella prima di campionato con l’Odense (è terminata 3-3).

Le previsioni sulle altre partite

Parte dal secondo turno anche il Braga, arrivato quarto nell’ultimo campionato portoghese. Il club lusitano si è affidato all’allenatore spagnolo Carlos Vicens dopo aver detto addio a Carlos Carvalhal: solo vittorie nelle amichevoli disputate finora, comprese quelle con Panathinaikos e Celta Vigo. Il Braga è superiore ai bulgari del Levski Sofia e dovrebbe riuscire ad imporsi già nel match d’andata.

Gli svedesi dell’Hacken hanno eliminato nel primo turno lo Spartak Trnava e si presentano alla sfida con i belgi dell’Anderlecht sulla scia di ben cinque risultati positivi tra coppe e campionato (l’Allsvenskan è in pieno corso di svolgimento a differenza della Pro League). Insomma, gli scandinavi pur non essendo favoriti possono dare filo da torcere alla formazione allenata da Besnik Hasi in un match da almeno tre reti complessive. Il Cluj di Dan Petrescu, infine, darà verosimilmente vita ad un match equilibrato con il Lugano: entrambe dovrebbero andare a segno.

Europa League: possibili vincenti

Midtjylland (in Midtjylland-Hibernian)

Braga (in Levski Sofia-Braga)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Midtjylland-Hibernian

Anderlecht-Hacken

Europa League: le partite da almeno un gol per squadra

Besiktas-Shakhtar Donetsk

Lugano-Cluj

Comparazione quote

La vittoria del Braga è quotata a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Besiktas-Shakhtar Donetsk è quotato invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

