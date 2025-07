Vacanze blindate per Sinner, ma l’indizio accende i sospetti

Un altro pit-stop per il numero 1 del tennis mondiale: dopo la pausa in una “destinazione misteriosa”, è partito alla volta della Sardegna.

Non tornerà sul luogo del “misfatto”. Lì dove la sua ascesa, se vogliamo, è iniziata per davvero. Fu a Toronto, infatti, due anni fa, che Jannik Sinner vinse il primo dei suoi titoli più prestigiosi: s’impose al Masters 1000 del Canada e, da quel momento in poi, non ce n’è stato più per nessuno.

E sarà anche vero che si torna sempre nei luoghi in cui si è stati bene, ma non stavolta. Adesso, dopo le fatiche di Wimbledon, il numero 1 del mondo ha bisogno di una cosa soltanto: di staccare. Lo ha fatto non appena archiviati gli step di rito previsti per i campioni dello Slam britannico, salendo a bordo di un jet privato e partendo alla volta di una località che poi così misteriosa in realtà non è, considerando che è assai probabile che sia volato in Danimarca. Lì avrebbe trascorso i primi giorni post Londra, per poi rifare le valigie e dirigersi per una destinazione, stavolta, completamente diversa dalla prima.

Il fenomeno di San Candido è tornato in Sardegna, dove si era già recato lo scorso anno in compagnia della sua fidanzata di allora, la tennista russa Anna Kalinskaya. Lì avevano trascorso qualche giorno in totale relax e spensieratezza e, al rientro dalle ferie, lui aveva vinto il suo secondo titolo Slam. Dopodiché, per effetto di dinamiche e ragioni che non sono mai state rese note, la loro storia sarebbe poi naufragata. In malo modo, presumiamo, considerando che i due piccioncini avevano addirittura smesso di seguirsi sui social.

Galeotto fu l’elicottero: tutte le strade portano a Laila

Sta di fatto che quell’amore, davvero fugace, è ormai alle spalle e che entrambi, nel corso dei mesi successivi alla rottura, si sono giustamente rifatti una vita. Lei, secondo le indiscrezioni, sarebbe tornata tra le braccia di un suo ex, mentre lui si sarebbe concesso qualche avventura poco impegnativa.

Prima con Lara Leito, adesso con Laila Hasanovic, la modella per la quale, in primavera, si sarebbe recato a Copenaghen. Ma ci sono buone ragioni per pensare che insieme al tennista, a Porto Cervo, ci sia anche lei. Non è passato inosservato, infatti, l’indizio che sembrerebbe confermare una liaison tra i due: Sinner è arrivato in Sardegna a bordo di un jet che lo ha lasciato all’eliporto Villa La Contra e lei, nella stessa giornata, ha pubblicato sui social uno scatto inequivocabile.

Anche Laila era a bordo di un elicottero, come si evince dal fatto che abbia postato, tramite Instagram Stories, una foto del mare dall’alto. Che sia questa la prova decisiva? Probabilmente sì, ma è bene ricordare che, in assenza di conferme da parte del diretto interessato, o di foto schiaccianti, si tratta sempre e solo di congetture.