Tennis, flirt confermato: il campione vuota il sacco

Il campione ha confermato il flirt e tanto è bastato perché i follower dessero il via ad una vera e propria caccia alla sua nuova fiamma.

Un comportamento spesso sopra le righe, la personalità irriverente, un talento mal sfruttato. Non ci sorprende affatto che Nick Kyrgios, possedendo tutte queste caratteristiche, sia uno dei personaggi più controversi e al tempo stesso “intriganti” del tennis moderno. Benché non tutti lo amino, bisogna riconoscere che più volte, in passato, ha animato il circuito e infiammato il dibattito relativamente al tennis.

Per polemizzare contro qualcuno o contro qualcosa, nella maggior parte dei casi, ma tant’è. Il bad boy di Canberra è fatto così e ormai lo sappiamo da tempo. Così come sappiamo, allo stesso modo, che difficilmente mollerà l’osso, ora che si è improvvisato hater di Jannik Sinner e che sta facendo di tutto, da ormai quasi un anno a questa parte, per gettargli fango addosso e per insinuare che si celi il doping dietro i suoi successi. Le sentenze dicono il contrario, ragion per cui le sue frecciatine e i post al veleno lasciano, in realtà, il tempo che trovano.

Di lui si sta parlando, in questi giorni, anche per altri motivi extra-Sinner, per fortuna. Intanto perché, così pare, sarebbe pronto a tornare in campo dopo una lunghissima sosta dovuta a svariati infortuni. E poi perché, nelle scorse ore, si è lasciato andare ad una confessione del tutto inaspettata. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratti?

Dopo Costeen arriva lei: caccia alla nuova fiamma di Kyrgios

Kyrgios, come ricorderanno i bene informati, ha avuto, in passato, una relazione con Anna Kalinskaya, la stessa e bellissima tennista russa che, qualche anno più tardi, ha fatto breccia nel cuore dell’attuale numero 1 del mondo. Cosa che ha alimentato il sospetto che dietro la rabbia di Nick nei confronti di Jannik si celi, appunto, una sorta di gelosia.

Il punto, comunque, non è questo. L’australiano è di nuovo single da qualche mese, dopo avere interrotto la relazione con l’influencer Costeen Hatzi. Non si è perso d’animo, comunque, come si evince chiaramente dalla risposta che ha dato ad un tifoso che, attraverso il box delle domande, gli ha rivolto una domanda alquanto spinosa. Gli ha chiesto, cioè, se, in passato o attualmente, avesse mai avuto un flirt con una sua collega tennista.

Kyrgios ha risposto con una scarica di emoji: c’è la faccina che invita al silenzio e c’è quella con la zip al posto delle labbra. Ha vuotato il sacco, dunque, pur senza dire assolutamente niente. E adesso, manco a dirlo, è iniziata la caccia alla nuova fiamma del finalista di Wimbledon 2022, ammesso che il flirt sia ancora in corso e che non sia già acqua passata…