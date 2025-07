Pronostici tiri in porta Brasileirao: la tripla delle 21

Pronostici tiri in porta Brasileirao: la tripla delle due partite che sono in programma domenica alle 21. Tre nomi che valgono oltre cinque volte la posta

Ci sono diverse partite in programma nella serata di oggi in Brasile. In particolare ce ne stanno due che iniziano alle ore 21:00. Quindi, per evitare sovrapposizioni e altro, in questo articolo vi diciamo quelli che sono i nostri nomi, appunto, per queste due sfide.

Tiri in porta e tiri totali. Uomini che non solo di solito centrano i pali che ma di solito, soprattutto, cercano la porta da tutte le posizioni. Quindi, nel dettaglio, andiamo a vedere quelle che sono le nostre scelte.

Pronostici Brasileirao: tiri in porta delle 21

Una delle due partite è quella tra Cruzeiro e Juventude. E tra i padroni di casa c’è un Kaio Jorge in uno stato di grazia clamorosa. L’ex attaccante della Juventus e del Frosinone in Brasile fa letteralmente la differenza. Lo farà anche in questo match, ma noi non lo pronostichiamo come tiratore in porta, ma in questo caso puntiamo su di lui come tiri totali. Sì, ci prova davvero in tutti i modi, dal limite dell’area, da dentro l’area di rigore, di testa, di piede. E rischia anche di non trovare i pali. Quindi meglio stare larghi.

Le nostre scelte sono due, invece, per quanto riguarda il match tra Vitoria e Bragantino. Da un lato abbiamo Renato Kayzer, dall’altro Lucas Enrique Barbosa. Per quanto riguarda il primo la nostra scelta è di over 0,5 tiri in porta. Nel corso delle ultime partite, i pali, li ha centrati sempre almeno una volta. Ma non solo: ha pure fatto 3 gol in sette partite. Giocatore di livello. Tre gol nella coppa do Brasile, tre assist in 10 presenze in campionato, è un uomo che i pali li centra, ma è anche sfortunato. La sua squadra adesso sta bene, lui si è dimostrato decisivo nel corso delle ultime settimane, e crediamo che i pali, in almeno due occasioni, li potrebbe trovare.

Quindi, ricapitolando: Kaio Jorge over 2,5 tiri totali, Kayzer over 0,5 tiri in porta e Lucas Enrique Barbosa over 1,5 tiri in porta, su Goldbet hanno un valore di 4,83 volte la posta.