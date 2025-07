Pronostici Atp Gstaad 16 luglio: match insidioso per il due volte campione

Atp Gstaad, in Svizzera è tutto pronto per l’esordio della prima testa di serie. Per Ruud c’è la wild card Stricker: occhio ai precedenti.

Casper Ruud, prima testa di serie nel torneo svizzero di Gstaad – nonché unico top 20 presente nel main draw – mette nel mirino quello che sarebbe il suo terzo successo nella cittadina elvetica. Il tennista norvegese, attualmente tredicesimo nel ranking Atp, qui ha trionfato per due anni di fila, nel 2021 e nel 2022, battendo in finale prima il francese Hugo Gaston e successivamente il nostro Matteo Berrettini (campione lo scorso anno).

Il nativo di Oslo, due volte finalista al Roland Garros, ha saltato completamente la stagione su erba – superficie con cui non ha mai avuto un buon rapporto – per via di un problema al ginocchio ed ora è pronto a tornare sulla sua amata terra rossa. L’obiettivo è fare incetta di punti per rientrare al più presto nella top 10. Ruud non scende in campo dallo scorso maggio, quando a sorpresa fu eliminato al secondo turno a Parigi dal portoghese Nuno Borges. Prima del Roland Garros, a Roma si era dovuto arrendere a Jannik Sinner nei quarti di finale, mentre nel torneo precedente, il Masters 1000 di Madrid, era riuscito a salire sul gradino più alto del podio battendo in finale Jack Draper ed aggiudicandosi per la prima volta un torneo di questa categoria.

A Gstaad, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, esordirà contro il padrone di casa Dominic Stricker. Il giocatore elvetico, oggi fuori dai primi 200, per adesso è una mezza delusione. Fino a pochi anni fa, infatti, sembrava destinato ad una carriera importante – giocò anche le Next Gen Finals nel 2023 – ma non ha mantenuto le promesse. Il talento, però, non gli manca. Nel primo turno ha fatto fuori il francese Herbert in tre set ed ha tutto per rendere le cose difficili a Ruud – peraltro sconfitto nell’unico precedente, sul cemento indoor di Basilea nel 2023 – pur avendo pochissime chance di ribaltare i pronostici. Potrebbe non essere un match di breve durata, dunque, considerando pure la “ruggine” che dovrà scrollarsi di dosso il norvegese.

Le previsioni sugli altri match

Negli altri match in calendario oggi l’argentino Tomas Martin Etcheverry farà in modo di mettersi alle spalle il momento difficile vissuto nelle ultime settimane.

Solo sconfitte, da Maiorca in poi, per il tennista sudamericano, uscito al primo turno a Wimbledon e pure dal Challenger di Braunschweig contro il francese Pavlovic. L’occasione per tornare a vincere gliela concede la sfida con Arthur Cazaux, battuto due volte su due in carriera, in entrambe le circostanze sulla terra rossa.

Il polacco Kamil Majchrzak, grande sorpresa dell’ultimo Wimbledon – dopo aver eliminato Berrettini al primo turno si è spinto fino agli ottavi di finale – dovrà fare attenzione al qualificato peruviano Ignacio Buse, che nel primo turno si è preso lo scalpo del più esperto Djere: prevediamo almeno tre set. Lo spagnolo Pedro Martinez, infine, non dovrebbe sbagliare contro Roman Burruchaga, argentino numero 136 al mondo. La maggiore esperienza dell’iberico sarà determinante.

Atp Gstaad: possibili vincenti

Etcheverry in Cazaux-Etcheverry

Ruud in Ruud-Stricker

I pronostici sui games

Majchrzak-Buse (over 21,5)

Ruud-Stricker (over 21,5)

Martinez-Burruchaga (under 23,5)

Comparazione quote

La vittoria di Etcheverry è quotata a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Majchrzak-Buse over 21,5 games è quotato invece a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.58 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.