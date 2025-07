Sinner riappare e poi scompare: giallo post-Wimbledon

Neanche il tempo di salutare Londra, che subito l’estate di Jannik Sinner si è tinta di giallo: ecco cosa è successo e perché non si parla d’altro.

La cerimonia di premiazione, la “sfilata” lungo i sontuosi corridoi dell’All England Club. E, infine, la cena di gala, nel corso della quale ha dovuto – come da prassi – ballare insieme alla vincitrice del torneo singolare femminile. Tra le risate generali, s’intende, perché Jannik Sinner sarà anche bravo a giocare a tennis, ma a danzare proprio no.

Ha vinto Wimbledon, però, perciò gli si perdona tutto, ora come ora. Perfino il fatto che, dopo l’incredibile cavalcata con trionfo nella magica Londra, sia scomparso all’improvviso. Archiviati tutti gli step del rituale post Championships, il numero 1 del mondo ha fatto ritorno in Italia, più precisamente a Bolzano. Tuttavia, non si è diretto verso Sesto insieme al resto della famiglia. Stavolta, alle sue montagne, ha preferito un’altra location.

Non sappiamo quale, di preciso, ma possiamo comunque ipotizzarlo. Sono in tanti a pensare che a bordo del suo volo privato Jannik abbia fatto ritorno nel Paese in cui si era già diretto subito dopo gli Internazionali d’Italia, ossia la Danimarca. E non per questioni lavorative, come aveva detto a suo tempo, quando la stampa lo aveva interpellato in merito, quanto piuttosto perché al cuore, si sa, non si comanda.

Il volo privato e la fuga misteriosa: che fine ha fatto Sinner?

A Copenaghen vive la ragazza che, secondo i media, il neo vincitore di Wimbledon starebbe frequentando da ormai qualche mese. Il suo nome è Laila Hasanovic e potrebbe non essere un caso il fatto che sia stata avvistata prima al Roland Garros, durante la finale, e poi a Wimbledon.

Sinner riservato lo è sempre stato, tanto è vero che solo in un’occasione, a San Siro, si fece vedere insieme alla sua ex di allora, la bellissima Maria Braccini. Aveva cambiato modus operandi ai tempi della liaison con Anna Kalinskaya, ma non deve avere apprezzato l’eccessivo interesse dimostrato dai media nei confronti di questa relazione. Adesso, quindi, è tornato sui suoi passi e non c’è modo alcuno di estorcergli informazioni circa questo nuovo, benché ancora solo presunto, flirt.

Preferisce viversela lontano dai riflettori, com’è giusto che sia, evitando il clamore mediatico che certe notizie, per forza di cose, suscitano, quando di mezzo c’è un campione del suo calibro. Ma chissà che un giorno, sempre a patto che siano rose e che fioriscano, non possa decidere di presentare al mondo la ragazza che tanta fortuna gli ha portato in occasione dei Championships.