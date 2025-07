Pronostici Wta Amburgo 15 luglio: la campionessa inizia con il piede giusto

Wta Amburgo, il torneo tedesco da quest’anno torna a far parte della categoria 250: occhi puntati sulla sfida tra la padrona di casa Niemeier e l’ucraina Yastremska.

Il Wta di Amburgo da quest’anno ritorna a far parte della categoria 250, come lo è stato del resto dal 2021 al 2023 prima di essere temporaneamente “declassato” a Wta 125. Non è bastato, tuttavia, per attirare nomi altisonanti: tra le prime 35 al mondo, l’unica ad essere presente nella città anseatica è la numero 16 del ranking Ekaterina Alexandrova, che secondo i bookmaker è la favorita numero uno per la vittoria del titolo.

Alle sue spalle troviamo l’ucraina Dayana Yastremska. Ad Amburgo la numero 42 cercherà di sfruttare l’onda dell’ottimo Wimbledon, in cui è arrivata a giocare il terzo turno con tanto di vittoria a sorpresa contro la numero 2 al mondo Coco Gauff. In Germania, però, si ritroverà subito di fronte un’avversaria ostica come la tedesca Jule Niemeier, che non a caso l’ha battuta nell’unico precedente andato in scena un anno fa allo US Open (2-1 per la teutonica). Si profila un altro match avvincente: la Niemeier, oltre a poter contare sul supporto del pubblico – vantaggio mai banale – ha già “riassaggiato” la terra rossa nel Wta 125 di Bastad dopo l’eliminazione patita nelle qualificazioni a Wimbledon. Yastremska dovrebbe comunque spuntarla in una sfida che molto probabilmente si protrarrà fino al terzo set.

La tedesca che molto probabilmente darà una soddisfazione al pubblico di Amburgo è invece la 23enne Eva Lys, giocatrice in ascesa e non a caso nel novero delle favorite, come sostengono pure le quote antepost. Il pass per il secondo turno sembra essere alla sua portata contro la spagnola Romero Gormaz, con la quale non ci sono precedenti in carriera.

Le previsioni sugli altri match

Oggi debutterà anche la grande sorpresa dell’ultimo Roland Garros – impronosticabile la sua cavalcata fino alla semifinale – la numero 65 al mondo Lois Boisson. La francese ha l’occasione di mettersi alle spalle la sconfitta al secondo turno di Bastad contro la Semenistaja. L’austriaca Julia Grabher, reduce da tre sconfitte consecutive tra erba e terra rossa, non rappresenta un ostacolo insormontabile.

Prevediamo, infine, due vittorie nette dell’ungherese Anna Bondar, la campionessa in carica del torneo, e della lettone Sinja Kraus, impegnate rispettivamente contro Noma Noha Akugue e Berfu Cengiz. L’australiana Astra Sharma, al contrario, riuscirà a dare filo da torcere alla francese Elsa Jacquemot.

Wta Amburgo: possibili vincenti

Boisson in Boisson-Grabher

Lys in Lys-Romero Gormaz

Yastremska in Niemeier-Yastremska

I pronostici sui games

Cengiz-Kraus (under 21,5)

Noha Akugue-Bondar (under 23,5)

Sharma-Jacquemot (over 19,5)

Comparazione quote

La vittoria di Boisson è quotata a 1.38 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai. Noha Akugue-Bondar under 23,5 games è quotato invece a 1.49 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

