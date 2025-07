Pronostici Europa League 17 luglio: in due hanno già il pass in tasca

Europa League, qualificazione blindata per Shakhtar e Sheriff: entrambe hanno rifilato una goleada ai rispettivi avversari nel primo round.

Dopo l’esperienza sulla panchina dell’Eyupspor, in Turchia, l’ex centrocampista di Atletico Madrid e Barcellona Arda Turan a maggio ha accettato la proposta dello Shakhtar Donetsk. L’obiettivo del tecnico turco è quello di riscattare la stagione precedente, in cui gli arancioneri si sono dovuti accontentare del terzo posto in campionato, alle spalle dei campioni della Dinamo Kiev e dell’Oleksandria. Niente Champions League, dunque, per lo Shakhtar, costretto pure a fare le qualificazioni per partecipare alla fase a girone unico dell’Europa League. Il club ucraino non ha commesso passi falsi nel primo match ufficiale della stagione, rifilando ben sei reti ai non irresistibili finlandesi dell’Ilves (6-0, con tanto di doppietta del 19enne brasiliano Alisson Santana).

Risultato tennistico, che rende di fatto il match di ritorno poco più che una formalità: molto probabilmente lo Shakhtar Donetsk si imporrà senza grossi problemi – al netto dell’annunciato turnover di Arda Turan – anche nella trasferta in Finlandia in un’altra partita da più due gol totali.

Qualificazione ormai in cassaforte anche per lo Sheriff Tiraspol: la formazione della Transnistria una settimana fa non ha avuto pietà dei kosovari del Prishtina, travolti 4-0 in Moldavia. Oltre all’evidente superiorità dal punto di vista tecnico, è stato un vantaggio non da poco il fatto che il campionato in cui milita lo Sheriff è in pieno corso di svolgimento: dopo quattro turni gli uomini di Victor Mihailov hanno già cinque punti di vantaggio sulla seconda e nel weekend sono rimasti a punteggio pieno piegando il Balti per 1-0. Prishtina spacciato, quindi, anche se stavolta il club della capitale del Kosovo potrebbe riuscire a segnare almeno una rete, approfittando delle inevitabili rotazioni di Mihailov.

Le previsioni sulle altre partite

Un gol di Svanback nel secondo tempo ha permesso all’Hacken di lasciare Trnava con una vittoria di platino: a casa loro i gialloneri, in virtù dello 0-1 dell’andata contro lo Spartak, potranno permettersi anche di pareggiare per approdare al turno di qualificazione successivo.

Hacken che in campionato ha conquistato la terza vittoria di fila, strapazzando 4-1 l’Halmstad: speranze ormai al lumicino per gli slovacchi, che difficilmente riusciranno ad evitare la sconfitta in Svezia. Il Cluj invece deve per forza vincere dopo lo 0-0 con gli ungheresi del Paks: davanti al proprio pubblico i rumeni non deluderanno le attese, soprattutto dopo l’esordio vincente in campionato contro l’Unirea Slobozia. Crediamo, infine, che come all’andata non riserveranno grosse emozioni le sfide tra Partizan e AEK Larnaca e tra Hapoel Be’er Sheva e Levski Sofia: i ciprioti devono difendere in Serbia l’1-0 ottenuto a Cipro, mentre il primo round tra israeliani e bulgari è terminato a reti bianche.

Europa League: possibili vincenti

Shakhtar Donetsk (in Ilves-Shakhtar Donetsk)

Hacken (in Hacken-Spartak Trnava)

Cluj (in Cluj-Paks)

La partita da almeno tre gol complessivi

Ilves-Shakhtar Donetsk

Europa League: la partita da almeno un gol per squadra

Prishtina-Sheriff Tiraspol

Le partite da meno di tre gol complessivi

Hapoel Be’er Sheva-Levski Sofia

Partizan-AEK Larnaca

