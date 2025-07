Berrettini, annuncio silenzioso: la svolta è in queste foto

Matteo Berrettini, l’annuncio è ufficiale pur essendo “silenzioso”: il dettaglio nelle foto dice tutto sulla decisione che il tennista ha preso.

Le lacrime, la delusione e, infine, lo sfogo. Col senno di poi, forse, sarebbe stato meglio saltare del tutto Wimbledon, amara com’è stata la sua partecipazione allo Slam di cui, nell’edizione 2021, era stato nientepopodimeno che finalista. Non solo all’All England Club non ha trovato le risposte di cui era in cerca, ma recarvisi non gli ha fatto neanche bene come, invece, pensava il suo team.

Londra ha solo acuito le sensazioni negative di Matteo Berrettini, lasciandogli in dono nuovi quesiti sui quali riflettere. Tanto è vero che, dopo aver perso al primo turno, in conferenza stampa si è lasciato andare a delle dichiarazioni che avevano il sapore di un timido addio. “Non voglio stare in campo in questo modo”, ha detto il romano, che era evidente non avesse alcuna voglia di parlare e che ha faticato, e non poco, a tirar fuori tutto quello che gli stava passando per la testa.

Ha detto che si sarebbe preso del tempo per riflettere e questo è proprio quel che ha fatto. Non lo diceva in senso metaforico, dunque, ma letterale, tant’è che, nei giorni scorsi, è stato avvistato in un luogo che non ha nulla a che vedere con il tennis e con quei “mostri” che, evidentemente, lo stanno attanagliando da un po’ di tempo.

Berrettini, decisione presa: senza parole

Berrettini è stato fotografato in uno degli stabilimenti più costosi e più lussuosi di Santa Margherita Ligure, i Bagni Sirena, un luogo esclusivo in cui, probabilmente, sta continuando a meditare sul da farsi.

More photos of Matteo Berrettini in Portofino 😉 😜 🥵 pic.twitter.com/yGWFaUKj3f — Elena (@elenaclaudia22) July 6, 2025



Gli scatti non dicono nulla sulla sua vita privata, nel senso che intorno a lui non si vedono ragazze sospette sulla cui presenza tessere indiscrezioni e rumors. In una foto si intravede al suo fianco, o magari è solo una questione di prospettive, una donna anziana, che potrebbe essere la sua adorata nonna. Che abbia deciso di trascorrere insieme a lei questo break a tempo indeterminato dal tennis, nella speranza magari che con la sua saggezza possa essergli d’aiuto?

Non lo sappiamo. La sola cosa certa è che in questi scatti rubati potrebbe nascondersi, a suo modo, un annuncio silenzioso ma ufficiale: il fatto che sia al mare esclude a priori che si stia allenando, per cui è legittimo, a questo punto, pensare che non abbia ancora intenzione di tornare in campo. Che abbia già deciso di saltare i tornei successivi, dopo essersi cancellato da quello di Gstaad?