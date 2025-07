Pronostico Sabalenka-Anisimova: contro l’ex bestia nera si prende la finale

Sabalenka-Anisimovaè una partita valida per le semifinali di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico

Se l’è vista brutta Sabalenka contro la tedesca Siegemund nei quarti di finale. La tennista russa, numero uno della classifica Mondiale, dopo aver perso il primo set – 6-4 – è riuscita nella rimonta. Una cattiveria agonistica che prima del match di qualche giorno fa, soprattutto per il cammino abbastanza semplice, che non si era mai vista prima.

Forse aveva bisogno anche di una scossa del genere. Per stare attenta, per alzare i ritmi del proprio motore e arrivare quindi preparata alla semifinale contro l’americana Anisimova, numero 12 al Mondo, che vorrebbe l’ultimo atto del torneo. Abbastanza complicato, c’è da dirlo. Anche perché Sabalenka ha deciso – dopo quattro sconfitte di fila, nei primi incroci, contro Anisimova – di spezzare la maledizione di quella che sembrava potesse essere la propria bestia nera. Dopo il quarto ko infatti, nelle quattro partire successive, la russa ha vinto sempre, anche abbastanza semplicemente. E in questo momento, non solo per la classifica, ma per quello che sta facendo vedere, crediamo fortemente che possa riuscire, di nuovo, a prendersi l’affermazione.

Sarebbe, insomma, la quinta vittoria di fila. La quinta marcia pronta ad essere inserita per quella tennista che sta stravolgendo in poche parole il modo anche di vedere il tennis al femminile. Non solo tecnica sopraffina e ritmi bassi, ma anche una forza fisica straripante che permette di essere sempre pronta nel corso del match.

Dove vedere Sabalenka-Anisimova in diretta tv e streaming

Il match Sabalenka-Anisimovavalido per le semifinali di Wimbledon, sarà trasmesso mercoledì 9 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. Il match non dovrebbe iniziare prima delle 14:30.

Sabalenka-Anisimova: il pronostico

Anche le quote lasciano davvero pochissimo spazio alle interpretazioni. Anche le quote indicano come Sabalenka sia favorita, e anche di molto, rispetto alla Asinimova. Come vi abbiamo spiegato prima, le quattro vittorie di fila negli ultimi quattro incroci sono un segnale da tenere sotto osservazione per ovvi motivi. Crediamo che il match si possa chiudere in due set. Magari anche con un po’ di difficoltà iniziale, ma alla fine la vittoria, per la russa, è quasi assicurata. Due a zero e tutti a casa.