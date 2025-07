Pronostico Swiatek-Samsonova: arriva la quinta

Swiatek-Samsonova è una partita valida per i quarti di finale di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico

Per la seconda volta nella sua carriera Swiatek ha raggiunto i quarti di finale di Wimbledon. La numero 4 al mondo, adesso, se la dovrà vedere contro Samsonova. E andando a controllare i precedenti di scampo, per la seconda, non ce ne dovrebbe essere.

Ma prima di capire quali sono stati i risultati dei match precedenti tra queste due tenniste, andiamo a vedere come entrambe ci sono arrivate a questo punto della manifestazione. Il percorso è stato netto, identico: quattro partite e quattro vittorie per due a zero. Certo, nell’ottavo, Swiatek soprattutto all’inizio ha avuto qualche difficoltà con diversi doppi falli al servizio che stavano per indirizzare in un altro modo una partita che sembrava essere incanalata sin dal principio. Poi la solita risalita e la chiusura del match in due set. A conferma del fatto che la stessa stia vivendo un ottimo momento di forma.

Tornando, invece, ai precedenti, sono quattro. E per quattro volte la polacca ha avuto la meglio della Samsonova, l’ultima negli ottavi di finale degli Us Open lo scorso anno. Poi niente più incrocio. E rispetto a quel risultato finale (6-4, 6-1) potrebbe succedere qualcosa di diverso.

Dove vedere Swiatek-Samsonova in diretta tv e streaming

Il match Swiatek-Samsonova valido per i quarti di Wimbledon, sarà trasmesso mercoledì 9 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. Il match non dovrebbe iniziare prima delle 14:00.

Swiatek-Samsonova: il pronostico

Dubbi sulla vittoria della Swiatek non ce ne possono essere. Anche se questo sarà il primo confronto sull’erba tra le due tenniste. Insomma, sarà la prima volta su questo tipo di superficie. Quindi la tennista russa, almeno sulla carta, potrebbe riuscire a mettere in difficoltà in alcuni frangenti la polacca. Ma poi alla fine la stessa la porterà a casa. La vittoria è quotata in media 1,30 volte la posta. Qualcosa in più l’affermazione nel primo set della numero 4 al Mondo. Quindi crediamo che possa essere questa la scelta giusta.