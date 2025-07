Pronostico Andreeva-Bencic: non succede dal 2019 (e non succederà)

Andreeva-Bencic è una partita valida per i quarti di finale di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico

Nessuno scontro diretto tra queste due tenniste. Ma ci sono dei dati che ci spingono per ovvi motivi, è questo il nostro mestiere, a dare una favorita. Andreeva e Bencic si sfidano in questo quarto di finale di Wimbledon rispettivamente da numero 7 e numero 35 del Mondo. Una classifica completamente diversa che, intanto, un segnale ce lo dà. Ma non c’è solo questo.

C’è anche un altro dato che va a favore della russa. La tennista svizzera, infatti, è dal 2019 che non vince dentro uno Slam, contro una che è dentro ai primi 7 posti nella classifica WTA, dal 2019 agli Us Open. Quindi una superficie anche diversa rispetto all’erba inglese.

Quattro vittorie per due a zero per la Andreeva: solamente contro l’azzurra Bronzetti, nel secondo turno di questo torneo, la russa ha avuto qualche difficoltà. Poi per il resto è sempre riuscita a chiudere anche in maniera agevole le sue partite. Mentre, Bencic, in due occasioni è andata al terzo set. Quindi molte più fatiche, sia fisiche che mentali (alla lunga si pagano tutte) che potrebbero fare la differenza in questa partita.

Dove vedere Andreeva-Bencic in diretta tv e streaming

Il match Andreeva-Bencic valido per i quarti di Wimbledon, sarà trasmesso mercoledì 9 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. Il match non dovrebbe iniziare prima delle 14:30.

Andreeva-Bencic: il pronostico

Ci sono dieci anni di differenza tra queste due tenniste: classe 2007 Andreeva, classe 1997 Bencic. E sì, la freschezza atletica sappiamo benissimo come nello sport moderno sia fondamentale: meno tecnica in generale, più corsa e colpi sempre più forti, anche se al femminile il contrasto è meno marcato rispetto al maschile. Ma è anche questo un dato da tenere in considerazione, quindi la vittoria di Andreeva ci pare abbastanza agevole e anche in questo caso, come pronosticato in precedenza, ci sembra abbastanza scontata la vittoria nel primo set della numero 7 al mondo.