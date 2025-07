Pronostico Sabalenka-Siegemund: suona sempre la stessa musica

Sabalenka-Siegemund è una partita valida per gli ottavi di finale di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico

Si suona sempre la stessa musica. E nemmeno Mertens, quella che sull’erba sembrava potesse darle qualche fastidio, è riuscita nell’impresa di fermarla. Sabalenka, numero uno mondiale, non ha ostacoli. E non ne avrà nemmeno in questo quarto di finale contro la tedesca, numero 104 al Mondo, Siegemund.

Un cammino netto per la russa: tutte le partite giocate fino al momento sono state vinte per due set e zero. Niente, non si concede nulla a nessuno perché la delusione dopo la finale persa al Roland Garros circola ancora nelle vene della tennista che tutto vuole tranne che mostrare segnali di una che vuole abdicare oppure che è in un momento di difficoltà. Quindi meglio andare avanti per la propria strada, picchiando forte e duro tutte quelle che capitano sul cammino.

E purtroppo il sogno della Siegemund è destinato a chiudersi in un pomeriggio di martedì in Inghilterra. La partita, senza discussioni di sorta – non ce ne possono davvero essere – ha un destino scritto, segnato.

Dove vedere Sabalenka-Siegemund in diretta tv e streaming

Il match Sabalenka-Siegemund valido per i quarti di finale di Wimbledon, sarà trasmesso martedì 8 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. Il match non dovrebbe iniziare prima delle 14:30.

Sabalenka-Siegemund: il pronostico

Altro due a zero per Sabalenka. Altra vittoria netta e schiacciante contro una tennista che è arrivata fin qui anche lei con tutti due a zero, ma che fino ad oggi ha affrontato delle tenniste nettamente semplici. Finirà, in poche parole, come successo negli unici due confronti che esistono tra le due atlete e che sono datati 2019: due a zero, senza storie, a favore della tennista numero uno al mondo, che ormai appare davvero involata verso la finale, almeno, di questo Grande Slam. Chicca? Bene, ve la diamo, la possibilità per la Sabalenka di prendersi sicuramente due break nel primo set.