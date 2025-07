Wimbledon meglio di una soap opera: un quarto incomodo tra Raducanu e Alcaraz

Carlos Alcaraz ed Emma Raducanu, il cerchio si allarga: nella soap opera del momento spunta il nome di un altro incomodo, ecco di chi si tratta.

Inutile girarci attorno: ancor più del toto-vincitore sta impazzando, in queste ore, il toto-coppie. È da giorni, ormai, che non si parla d’altro che di questo, degli intrecci amorosi nati sotto rete e, più specificamente, a Wimbledon. Già, perché mai era stato così vivace, dal punto di vista sentimentale, lo Slam britannico.

Prima ancora che si alzasse il sipario sull’edizione 2025, già era esplosa la notizia della presunta simpatia tra Emma Raducanu, reginetta ad honoris di Londra, e Carlos Alcaraz, che re dell’All England Club, invece, lo è per davvero. Il fatto che i due avessero deciso di partecipare insieme al torneo di doppio misto agli Us Open ha infiammato il gossip in men che non si dica, scatenando le ipotesi più disparate e accrescendo la convinzione che ci sia del tenero tra i due tennisti.

I diretti interessati hanno lasciato che se ne parlasse, ben consapevoli di quanto hype generino certe notizie. Si sono fatti vedere insieme in più occasioni e sono in tanti, dunque, ad essere convinti che siano più che amici. C’è un’altra teoria ancora, tuttavia, che ha allungato delle ombre sulla coppia più chiacchierata del momento.

Continua la telenovela londinese: tutti pazzi per la bella Emma

Fautore di questa teoria, appoggiata da molti, è Nick Kyrgios, convinto che all’ombra di Wimbledon si stia consumando una vera e propria soap opera. Anche Jack Draper, dice l’australiano, avrebbe un debole per la bella Emma, eppure non è finita qui.



In questo triangolo già piuttosto affollato è spuntato fuori, all’improvviso, nientepopodimeno che un quarto incomodo. Si tratta di Cameron Norrie, che si è ritrovato improvvisamente coinvolto in questa telenovela senza fine. Dopo la vittoria su Mattia Bellucci, che gli è valsa l’accesso agli ottavi di finale di Wimbledon, gli è stata rivolta una domanda tanto imbarazzante quanto fuori luogo. Un giornalista, in sala stampa, gli ha chiesto: “Stiamo cercando di scoprire con chi stia uscendo Emma Raducanu. Posso chiederti se la stai frequentando?“.

Il tennista è parso visibilmente – e giustamente – in imbarazzo, nonché scioccato dal fatto che dopo una vittoria importante come quella la stampa avesse più a cuore lo status sentimentale di Emma che non le sensazioni di un tennista arrivato agli ottavi di un torneo del Grande Slam. Ad ogni modo, ha risposto di no, più per stroncare la questione che per altro, suggerendo poi ai giornalisti presenti di rivolgere domande di questo genere direttamente alla Raducanu.