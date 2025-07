Pronostici Wimbledon 5 luglio, non solo Sinner: l’Italia sogna l’en plein

Wimbledon, si chiude il terzo turno a Church Road. In campo tre italiani ma solo Sinner parte coi favori del pronostico: ecco le nostre scelte.

Ultimi incontri di terzo turno a Wimbledon. Entro questa sera conosceremo tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Anche la parte alta del tabellone, quella in cui sono stati sorteggiati sia Jannik Sinner che Novak Djokovic, non ha lesinato sorprese. Due giorni fa la notizia più clamorosa è stata l’eliminazione del numero 4 al mondo Jack Draper, considerato come uno dei potenziali outsider dell’edizione 2025 dello Slam londinese.

Il tennista britannico, nonostante avesse il privilegio di giocare davanti a un pubblico amico, è stato costretto ad alzare bandiera bianca dinanzi all’exploit (6-4 6-3 1-6 6-4) dell’irriducibile Marin Cilic: una prestazione superlativa da parte del veterano croato dopo un calvario di diversi mesi per via dei continui problemi fisici che sembravano l’anticamera del ritiro. Ora il trentaseienne, arrivato a Londra sull’onda del successo nel Challenger di Nottingham, non si pone limiti: la sua esperienza dovrebbe fare nuovamente la differenza nella sfida con lo spagnolo Jaime Munar, altra grande sorpresa. L’iberico, non propriamente un erbivoro, all’esordio si è preso lo scalpo del campione di Halle, Alexander Bublik, dopo una battaglia durata cinque set e due giorni fa ha liquidato 3-0 l’ungherese Marozsan. La corsa di Munar si fermerà verosimilmente al terzo turno: fiducia a Cilic, che contro di lui ha già avuto la meglio due volte su due.

Le previsioni sugli altri match

Sono tre gli italiani in campo oggi a Church Road: l’unico a partire coi favori del pronostico, però, è Sinner che non dovrebbe avere problemi contro lo spagnolo Pedro Martinez.

Giovedì il numero uno al mondo non ha lasciato scampo neppure all’australiano Vukic, al quale ha concesso a malapena 5 game, chiudendo la pratica in un’ora e 39 minuti. Martinez non rappresenta un’insidia credibile: sì, ha avuto il mertito di essersi spinto fino al terzo turno, ma l’ha fatto battendo la wild card Loffhagen e l’argentino Navone, meno erbivoro di lui. Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, invece, dovranno ribaltare i pronostici rispettivamente contro il numero 17 al mondo Jakub Mensik e lo statunitense Brandon Nakashima.

Tutto facile finora per Cobolli, perfetto nei primi due turni contro Zhukayev e Pinnington Jones: il romano è in crescita e lo dimostra il fatto che sia ormai alle soglie della top 20, ma Mensik ha qualcosa in più; può comunque venirne fuori un match interessante, in cui Cobolli darà filo da torcere al ceco. Stesso discorso per Sonego, che nel secondo turno ha vendicato il connazionale Musetti imponendosi sul georgiano Basilashvili.

Nakashima non è un ostacolo insormontabile: il tennista torinese, peraltro, l’ha già battuto lo scorso dicembre ad Hong Kong sul veloce (7-6 6-3) e potrebbe rendergli nuovamente le cose difficili.

Non riserveranno sorprese, infine, i match che vedranno protagonisti Grigor Dimitrov e Alex de Minaur, tutti e due nettamente favoriti su Sebastian Ofner e August Holmgren.

Wimbledon: possibili vincenti

Mensik in Cobolli-Mensik

Dimitrov in Dimitrov-Ofner

Cilic in Cilic-Munar

I pronostici sui games

De Minaur-Holmgren (under 35,5)

Cobolli-Mensik (over 38,5)

Sinner-Martinez (under 28,5)

Nakashima-Sonego (over 36,5)

Comparazione quote

La vittoria di Cilic è quotata a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Sinner-Martinez under 28,5 games è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai.

