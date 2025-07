Pronostici Real Madrid-Borussia Dortmund: marcatori e tiri in porta

Pronostici Real Madrid-Borussia Dortmund: ecco marcatori e tiri in porta dell’ultimo quarto di finale in programma sabato sera alle 22. Le nostre scelte

Con Real Madrid-Borussia Dortmund, in programma sabato sera alle 22, si chiuderà il quadro dei quarti di finale di questo Mondiale per Club. La squadra di Xabi Alonso dopo aver battuto la Juventus se la dovrà vedere contro quella di Kovac. E parte favorita, ovvio.

Anche perché, il Madrid, ha ritrovato Mbappé dopo i problemi avuti in questo inizio di Mondiale e che lo hanno costretto anche al ricovero. E il francese, dopo aver riassaporato il campo contro la Juventus, è pronto a riprendersi la sua maglia da titolare nel cuore dell’attacco madrileno. Quindi anche per questo gli spagnoli possono dire la loro, anche per questo gli spagnoli dovrebbero avere la meglio sui gialloneri.

Pronostici Real Madrid-Borussia Dortmund: le nostre scelte

Insomma, andiamo a vedere quelle che sono le nostre scelte per quanto riguarda marcatori e tiri in porta. E come marcatore, ovviamente, decidiamo di puntare sul francese, ancora a secco, acclamato dal pubblico americano, che ha assoluta voglia di mettere la sua firma in questa competizione. Sta bene, i problemi fisici ormai sono un ricordo, e la sua qualità non è mai stata minimamente in discussione. E poi lo abbiamo visto anche contro la Juventus: nel momento in cui è entrato in campo i suoi compagni si sono accesi, quasi di botto, e dalle parti di Courtois non hanno più rischiato nulla.

E, sempre contro la Juventus, abbiamo visto un Valverde in versione superstar. Un giocatore, che ha calciato in porta 4 volte, e che in generale ci ha provato in altre due occasioni. Dalla distanza ha sempre preso Di Gregorio, e contro il Borussia uno che sta bene così ci deve riprovare per forza. Quindi, almeno due conclusioni dentro lo specchio l’uruguaiano le dovrebbe fare.

Chiudiamo infine con un giocatore del Borussia e non possiamo non indicare Guirassy, che a livello di numeri è davvero l’unico che potrebbe mettere in difficoltà la formazione di Alonso. In mezzo tra Rudiger e Huijsen ancora si devono trovare le misure, e Kolo Muani ha avuto all’alba del match l’occasione per segnare. Ha sbagliato, cosa che al momento l’attaccante dei tedeschi non dovrebbe fare visto che ha il piede caldo.

Quindi: Mbappé marcatore plus, Valverde over 1,5 tiri in porta plus e Guirassy over 1,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 14,51 volte la posta.