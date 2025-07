Pronostici Fluminense-Al Hilal: ammoniti plus a quota 7

Pronostici Fluminense-Al Hilal: vista le tensione che sicuramente ci sarà in campo, ecco quattro quasi ammoniti plus del match dei quarti di finale del Mondiale

A questo punto della manifestazione ci sono arrivate due squadre che nessuno si aspettava, soprattutto perché agli ottavi di finale hanno battuto delle formazioni che almeno sulla carta sembravano essere superiori. Ma ringraziando il cielo il calcio non è una scienza esatta e noi siamo qui a scriverlo di nuovo.

Ora, finita la fase della poesia, parliamo sempre di calcio e quindi di un gioco con il contatto fisico. Di un gioco nel quale può succedere di tutto. Lo abbiamo visto per entrambe le squadre nel corso di questa manifestazione come esista una tensione diversa dovuta principalmente al fatto che entrambe non hanno nessuna intenzione, arrivate a questo punto, di perdere. E prima in campo hanno dato davvero tutto per riuscire a stare dentro questo torneo. In poche parole ci aspettiamo davvero un match ricco di tensione. E ricco di falli e di conseguenza di ammoniti.

Pronostici quasi ammoniti Fluminense-Al Hilal, le nostre scelte

Non li ha commessi due falli contro l’Inter ma è stata solamente una casualità, perché l’arbitro in questione ha lasciato correre nella maggior parte dei casi (ma poi alla fine ha anche ammonito parecchio). Ma Nonato, centrocampista dei brasiliani, riesce sempre e in tutte le gare a commettere almeno due infrazioni. Serenamente crediamo che ci possa riuscire anche in questa partita.

Oltre ai tiri in porta – contro l’Inter in totale sono stati 4, tra dentro e fuori i pali – Arias, esterno offensivo della Fluminense, ha fatto 14 contrasti, un tackle, e ha commesso un fallo. Quindi in queste nostre scelte per forza ci deve rientrare.

Passiamo invece ai due nomi che crediamo possano entrare serenamente in questo pronostico per quanto riguarda la formazione di Simone Inzaghi. Il primo è quello di Kanno, centrocampista centrale, un fallo solo contro il Manchester City però, è un elemento che non tira mai indietro la gamba. Si è trovato in alcune situazioni nelle quali ci è andato spesso vicino alla seconda infrazione, e in altre circostanze, il direttore di gara ha fatto correre non fermando il gioco. Sempre a rischio e a noi il rischio piace.

Chiudiamo infine la quadrupla con Renan Lodi: due falli commessi nella partite precedente, 8 tackle. Un giocatore che contro il Pachuca, in un match scritto e senza mordente, era pure riuscito a beccarsi il cartellino giallo.

Quindi: Nonato quasi ammonito plus, Arias quasi ammonito plus, Kanno quasi ammonito plus e Renan Lodi quasi ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 6,76 volte la posta.