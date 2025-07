Alcaraz e Raducanu insieme, le foto a Londra fugano ogni dubbio

Carlos Alcaraz ed Emma Raducanu sono sempre insieme: gli scatti circolati sui social hanno alimentato ulteriormente le voci sulla presunta coppia.

Che il popolo dei social tenda, alle volte, ad ingigantire anche il dettaglio più insignificante è cosa nota. Stavolta, però, i tifosi potrebbero non aver preso un granchio. Non è detto, infatti, che le voci relative ad un presunto flirt tra la tennista britannica Emma Raducanu e il campione spagnolo Carlos Alcaraz siano del tutto campate in aria e prive, in quanto tali, di fondamento.

Le speculazioni in merito sono iniziate nel momento in cui gli organizzatori degli Us Open hanno diffuso l’elenco delle coppie che avrebbero partecipato al torneo di doppio misto. Non è passato inosservato il fatto che i due ragazzi, coppia per la quale gli aficionados del tennis hanno sempre parteggiato, avessero deciso di giocare insieme. E non ci è voluto molto perché saltassero fuori sui social congetture ed ipotesi circa ad una relazione che non sappiamo, tuttavia, se possa dirsi tale o meno.

Certo è che in un’intervista di coppia è saltato all’occhio il modo, adorante, in cui Carlitos guardava la vincitrice dell’edizione 2021 dello Slam a stelle e strisce. In tanti hanno visto qualcosa di diverso nel suo sguardo e sono subito saltati alle conclusioni, rilevando che il 5 volte campione Major sia letteralmente pazzo della sua collega britannica.

Wimbledon in love, gli scatti confermano le voci su Emma e Carlos

Altrettanto singolare è parso, qualche giorno dopo, il fatto che Alcaraz sia entrato a far parte, come ambassador, della squadra di uno dei principali sponsor di Emma, ossia Evian.

Questa collaborazione, come se non bastasse, ha alimentato ulteriormente il dibattito su questa coppia, nella misura in cui da quel momento in poi hanno iniziato a fioccare delle foto che li ritraggono in compagnia l’una dell’altro. A Londra i due ragazzi stanno trascorrendo molto tempo insieme. Per lavoro, sì, ma siamo sicuri che i loro rapporti si limitino effettivamente solo a questo?

Dagli scatti in cui compaiono insieme si percepisce un certo feeling, una bella complicità, ma da qui a parlare di amore, ovviamente, ce ne passa. E a questo punto non resta che aspettare che siano loro, quando e se mai lo vorranno, ammesso che qualcosa ci sia davvero, a parlarne e a vuotare il sacco. Nel frattempo, a chi ci spera, non resta che continuare a sognare….