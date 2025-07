Pronostico Muller-Djokovic: qualche brivido nel primo set

Muller-Djokovic è un match valido per il primo turno di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Novak Djokovic è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone, quella in cui figura anche Jannik Sinner, che potrà incrociare solo in un’eventuale semifinale. Il campione serbo, nonostante le 38 primavere, non ha alcuna intenzione di appendere la racchetta al chiodo e l’ha ribadito anche in una delle ultime interviste, ammettendo di voler continuare a giocare ancora per diversi anni.

A Londra va all’inseguimento di quello che sarebbe il suo 25esimo Slam: Wimbledon, del resto, è uno dei suoi posti preferiti, avendo trionfato sui prati londinesi per ben sette volte, una in meno di Roger Federer (record). Nelle ultime due edizioni Nole ha raggiunto la finale ma si è dovuto arrendere in entrambe le occasioni a Carlos Alcaraz: il suo obiettivo, oggi, è continuare a far ben e ad essere competitivo nei Major, sebbene le recenti apparizioni non siano poi così confortanti. Negli ultimi sei Slam Djokovic ha raggiunto la finale soltanto una volta (Wimbledon 2024), dimostrando di non essere più il “robot” di qualche anno fa.

Con Muller l’unico precedente è a New York

Per i bookmaker resta comunque il terzo favorito dopo Alcaraz e Sinner: sì, perché l’età quando si parla di uno come Djokovic, conta fino ad un certo punto.

Un mese fa, al Roland Garros, il fenomeno di Belgrado è arrivato fino in fondo – in semifinale contro Sinner – a riprova del fatto che gli Slam lo motivano più d’ogni altra cosa. Nel primo turno ai Championships esordirà con il francese Alexandre Muller, affrontato una volta sola e sempre in un Major: era lo US Open 2023 e Nole non lasciò scampo al giocatore transalpino, affondandolo in tre set. Muller, 28 anni, ha in ogni caso fatto dei significativi passi in avanti da gennaio in poi ed oggi è numero 40 al mondo. Sull’erba, a differenza di Djokovic, ha giocato due tornei di preparazione, uscendo al primo turno sia ad Halle che a Maiorca, senza vincere neanche un set.

Come vedere Muller-Djokovic diretta tv e in streaming