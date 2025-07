Pronostico Gauff-Yastremska: la numero 2 del mondo oltre le difficoltà

Gauff-Yastremska è una partita valida per il primo turno di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico

Trentuno vittorie su 40 partite giocate. Affermazione al Roland Garros. La voglia di avvicinare Sabalenka in classifica. Il 2025 di Coco Gauff, tennista numero 2 del Mondo, è fino al momento un anno magico. Anche se adesso, sull’erba, potrebbe arrivare qualche difficoltà.

Sì, non è la superficie preferita per la tennista americana, e lo abbiamo visto anche a Berlino, dove è stata eliminata al primo turno contro la cinese Wang Xinyu. Ma pensare che Wimbledon possa perdere subito una delle protagoniste ci pare davvero esagerato e non pronosticabile, anche se, c’è da dirlo, l’ucraina Yastremska sull’erba ha sempre dimostrato di essere a proprio agio. E qualche rischio lo potrebbe far correre a quella che viene dalla vittoria dello Slam parigino.

Certo, poi è anche vero che ci sono i precedenti tra queste due tenniste che un po’ di indicazioni ce li danno. Tre partite, e l’ucraina ha perso sempre contro Gauff: due volte lo scorso anno, l’ultima a Madrid e, inoltre, il conto dei set è tutto a favore di chi ha vinto, ovviamente. E anche sotto il profilo dei game (37-24) c’è una differenza netta, dovuta ovviamente alla qualità diversa di queste due tenniste. Insomma, nonostante la superficie non in linea con quelle che sono le caratteristiche tecniche e fisiche, rimane Gauff ampiamente favorita.

Dove vedere Gauff-Yastremska in diretta tv e streaming

Il match Gauff-Yastremska valido per il primo turno di Wimbledon, sarà trasmesso martedì 1 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. Il match dovrebbe iniziare alle 18:30.

Gauff-Yastremska: il pronostico

Coco Gauff vuole ripetersi dopo la bella vittoria di Parigi al Roland Garros. Ma sa bene che deve dare per forza di più sull’erba per riuscire nell’intento. Il primo turno inizia con un’insidia, anche se come vi abbiamo spiegato prima i precedenti ci dicono – e anche la classifica riferisce lo stesso – come ci sia una tennista più brava dell’altra. Il sorteggio poteva andare meglio? La risposta è sì, ma alla fine la vittoria alla numero 2 del Mondo non dovrebbe scappare dalle mani. La gara, infine, valida per il primo turno di questo Wimbledon, dovrebbe regalare, anche, over 19,5 game. Con la vittoria di Gauff, ovvio.