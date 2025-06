Sinner, sfida raccolta: nessuno lo aveva previsto, è guerra

Jannik Sinner, il guanto di sfida è ufficialmente lanciato, da questo momento in poi niente sarà più come prima: è stato un colpo di scena.

Nel mese di maggio dello scorso anno, Quacknik Spinner entrava ufficialmente a far parte della grande famiglia dei personaggi Disney. La sua è stata solo un’apparizione fugace ed isolata, eppure tutti i lettori ricorderanno di quella volta in cui Paperon De’ Paperoni prese lezioni dalla giovane stelle del tennis nella speranza di battere il rivale di sempre, Rockerduck, ad uno dei tornei del Grande Sbam (no, non è un refuso).

Se ne ricorderanno non solo i lettori di Topolino, ma, soprattutto, i tifosi del numero 1 del tennis mondiale. Quacknik altro non era che la versione paperizzata di Jannik Sinner, il fenomeno di San Candido. Un talento unico nel suo genere che aveva meritato, per l’appunto, di apparire tra le pagine del magazine a fumetti più famoso del cosmo. Nessuno aveva tuttavia previsto, a quel tempo, che a quell’iniziativa ne sarebbe seguita, molto presto, un’altra.

Un certo campione è difatti apparso, nelle scorse ore, su un magazine altrettanto famoso. A gran sorpresa, oltretutto, perché essendo uno dei suoi più acerrimi rivali non credevamo che potesse addirittura seguirne le orme. E invece, anche lui, proprio come il nativo di San Candido, ha fatto un tuffo in mezzo ai paperi, recitando la parte di se stesso e facendo impazzire i tifosi.

Clamoroso, ha seguito le orme di Sinner: l’ha fatto anche lui

Il tennista in questione è il danese Holger Rune, che è finito nientepopodimeno che sulla copertina di Anders Duck & Co., la versione danese di Paperino & Co.

Lo ha annunciato attraverso un post su Instagram, allegando, come “prova” della bella notizia, l’immagine della prima pagina a lui dedicata. “È divertente, e anche abbastanza surreale – queste le sue parole – far parte dell’iconico universo che praticamente tutti i bambini conoscono. Non vedo l’ora di vedermi giocare contro Paperino in persona”.

Stavolta sarà il celebre Donald Duck, dunque, ora che il ricchissimo zio ha fatto da apripista, ad entrare nel magico mondo del tennis e a “relazionarsi” con uno dei massimi campioni del circuito maggiore. E chissà se Sinner, che apparendo su Topolino un anno fa di questi tempi aveva messo la firma su un’impresa colossale, ne sarà un po’ geloso o se, invece, l’avrà presa diplomaticamente…