Sinner-Alcaraz a un punto di svolta: la lite fra campioni accende i tifosi

I due fenomeni del tennis mondiale “bisticciano” alle porte dello Slam britannico: ma chi dei due, alla fine, avrà ragione?

Sul fatto che Jannik Sinner sia un giocatore incredibile non abbiamo alcun dubbio. Non sarebbe in vetta al ranking Atp da oltre un anno, del resto, se così non fosse. Il fatto che sia rimasto incollato al trono pur non giocando per ben tre mesi è indicativo, invece, del fatto che sia un campione straordinario. Unico nel suo genere.

Peccato solo che il gran numero di successi e di vittorie sin qui collezionati non sia sufficiente, in alcune circostanze. Come a Wimbledon, per esempio. Quello britannico è uno Slam a sé stante, con dinamiche ed equilibri completamente diversi da quelli che dominano negli altri Major. E lo si evince dal fatto che in 21 anni ci siano stati solo 5 giocatori diversi. A vincere le ultime due edizioni è stato Carlos Alcaraz ed è altamente probabile, alla luce delle statistiche del passato, che lo spagnolo possa ripetersi ancora una volta e mettere a segno una clamorosa tripletta.

Sempre a patto, s’intende, che il numero 1 del mondo non riesca a vendicarsi di quanto subito, qualche settimana fa, al Roland Garros. Il fatto che abbia meno confidenza con l’erba, rispetto a Carlitos, resta comunque un dato di fatto. Almeno in teoria. Già, perché non tutti sono convinti che sarà Alcaraz a vincere ancora una volta i Championships.

Sinner o Alcaraz, chi ha ragione? Ecco cosa è successo

Ci sono due campioni del passato che, nelle ultime ore, si sono lasciati andare a delle previsioni diametralmente opposte. Il primo è il britannico Greg Rusedski, ex numero 4 del mondo, per il quale anche Jack Draper è da tenere sotto controllo, al di là dell’azzurro, dello spagnolo e di Nole.

Intervenendo ai microfoni della BCC ha detto, poi, che a suo avviso è Sinner il favorito per la vittoria dell’edizione 2025 di Wimbledon. Un pensiero opposto rispetto a quello di un altro campionissimo del passato, ossia Ivan Ljubicic, che ha formulato un suo pronostico per la Gazzetta dello Sport. “Carlos ha tutto quello che serve per giocare bene sull’erba – queste le sue parole – Risponde bene, si muove bene, è molto potente. Ma non è una sorpresa, perché ha trovato da subito il feeling. Si tratta di una superficie particolare: o trovi subito la tua dimensione o fai fatica. Io ho avuto difficoltà tutta la carriera. Federer, come Carlos, ha subito trovato il giusto feeling”.

Quanto a Sinner, dice, “sulla carta dovrebbe trovarsi bene, ma non mi sembra abbia avuto lo stesso feeling di Carlos. Lo spagnolo si muove bene, ha grande equilibrio. Però Sinner, a partire dal servizio, sta crescendo anche sull’erba. È una superficie su cui, se ti piace avere tutto sotto controllo, sei meno comodo”. Non resta che scoprire, a questo punto, chi dei due avrà avuto ragione o se, invece, spunterà un terzo incomodo a guastare la festa a tutti.