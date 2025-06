Pronostici Palmeiras-Botafogo: marcatori e tiri in porta

Pronostici Palmeiras-Botafogo: il primo ottavo di finale di questo Mondiale per Club è un derby. Ecco i pronostici su marcatori e tiratori in porta

Un derby che regalerà certamente emozioni. E magari anche qualche gol. Sì, perché nell’ultima partita di campionato che queste due squadre hanno giocato nello scorso mese di marzo, è finita zero a zero. Tanti ammoniti – sei – ma poche occasioni da rete.

Sarà un discorso totalmente diverso in questo Mondiale per Club. Oltre i soldi c’è l’onore – parliamo pur sempre di una partita sentitissima – e c’è la voglia di andare avanti e di incassare un bel po’ di milioni. Insomma, partita vera – nessuno vuole perdere arrivati a questo punto e tutti sognano la finale – con dei giocatori che per via dei numeri che hanno mostrato potrebbero fare la differenza. Andiamo a vedere, insomma, chi si potrebbe rivelare decisivo.

Pronostici Palmeiras-Botafogo: ecco chi segna

Partiamo dal marcatore. E il nostro uomo è Estevao. Ancora a secco in questo Mondiale per Club, ha dei numeri pazzeschi in Copa Libertadores: 4 gol in 5 partite. Ha qualità tecniche importanti e gioca sicuramente dal primo minuto. La sua quota, inoltre, è altissima e stuzzica anche parecchio.

Per quanto riguarda invece i tiratori in porta, occhio alla possibile, per quanto riguarda sempre il Palmeiras, conclusione dentro lo specchio del Flaco Lopez. Un gol in questo Mondiale per Club, 3 in campionato in 10 partite, occupa il ruolo di punta centrale nel 4-2-3-1 che la sua squadra utilizza.

Trasferendoci invece tra le file del Botafogo, non possiamo non menzionare due calciatori che hanno sia segnato sia tirato in porta nel corso di questa manifestazione. Il primo nome è quello di Igor Jesus, attaccante vero, che potrebbe trovare sicuramente almeno una conclusione nello specchio della porta. E, alle sue spalle, sulla corsia di destra, agirà Artur: anche dall’esterno almeno un tiro dentro lo specchio è assolutamente alla portata.

Quindi: Estevao marcatore plus, Flaco Lopez over 0,5 tiri in porta plus, Igor Jesus over 0,5 tiri in porta plus e Artur over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 6,99 volte la posta.