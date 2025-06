Pronostici quasi ammoniti plus Wydad-Al-Ayn: tre nomi per una quota 7

Pronostici quasi ammoniti plus Wydad-Al-Ayn: due squadre che non hanno nulla da chiedere ma che vogliono chiudere con onore. Ecco la tripla

Come da pronostico, sia il Wydad che l’Al-Ayn saluteranno il Mondiale per Club. Incasseranno qualcosa come 20 milioni di euro o poco più per aver partecipato e sognano di portarne a casa altri 1,8 in caso di vittoria. Sì, il premio è questo.

E poi c’è anche l’onore da salvare: dopo due sconfitte di fila contro squadre che ovviamente non erano alla portata, un’affermazione in questa terza e ultima partita del girone potrebbe sicuramente far chiudere questa esperienza con un sorriso. Vedremo come andrà a finire (noi il nostro pronostico lo abbiamo fatto e abbiamo messo nero su bianco una vittoria dei marocchini) questa partita. In questo articolo invece, numeri alla mano, andiamo a vedere chi sono i possibili quasi ammoniti plus del match. Ecco le nostre scelte.

Pronostici quasi ammoniti plus: la tripla a quota 7

Partiamo dal Wydad: contro la Juventus è arrivata la prima rete – inutile – dentro questo mondiale per club. L’ha segnata Lorch, attaccante esterno che ha dimostrato di avere dei tempi di inserimento importanti. Ma non solo quelli, ha anche commesso due falli in quel match ed essendo un esterno molto abile pure in fase difensiva, in ogni gara fa diversi contrasti. Crediamo che almeno due infrazioni le possa serenamente commettere.

Passiamo invece all’Al-Ayn. Il primo nome nella lista è Jasis, che nella sfida contro il Manchester City ha fatto 17 contrasti: il numero più alto di tutto il match. In una gara come questa, dove la vittoria sembra poter essere alla portata, crediamo che questo giocatore possa alzare il livello delle sue prestazioni e di conseguenza anche la tensione in campo potrebbe essere molto più alta. Quindi sì, rientra nelle nostre scelte così come ci rientra Traore Abdoul Karim: tre falli commessi conto gli inglesi, 2 falli commessi contro la Juventus. Insomma, un giocatore da tenere particolarmente in considerazione. A noi basta che si ripeti.

Quindi: Lorch quasi ammonito plus, Traore Abdoul Karim quasi ammonito plus e Jasis quasi ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 7,13 volte la posta.