Pronostici marcatori Al Hilal e Real Madrid: ecco chi segna

Pronostici marcatori Al Hilal e Real Madrid: le squadre di Simone Inzaghi e Xabi Alonso partono favorite nelle ultime sfide del girone. Ecco chi sarà decisivo

L’Al Hilal di Simone Inzaghi, dopo due pareggi, è alla ricerca della prima vittoria in questo Mondiale per Club. Nella partita in programma nella notte tra giovedì e venerdì, il tecnico ex Inter si gioca il passaggio del turno contro il Pachuca. I tre punti quasi sicuramente vorrebbero dire qualificazione.

Un solo gol fatto fino al momento dalla formazione saudita, quello segnato contro il Real da Ruben Neves su calcio di rigore. Non un attaccante, insomma. E contro i messicani tutti si aspettano una rete di quei calciatori che sono messi lì, appunto, per bucare la porta avversaria. E nel 4-3-3 che il tecnico nerazzurro ha in mente, il ruolo di prima punta dovrebbe essere coperto da Marcos Leonardo. L’ex Benfica, nella sua stagione in Arabia Saudita, in 24 presenze ha segnato 17 volte. Cinque gol invece in 11 presenze nella Champions League asiatica. Evidente che con questi numeri dimostra di vedere la porta. Dimostra di sentirla. Ed è arrivato il momento di sbloccarsi anche al Mondiale per Club.

Pronostici Real Madrid: ecco chi segna

In un momento difficile sotto il profilo fisico per Vinicius, apparso davvero stanco in queste prime due uscite del Mondiale, appare scontato scegliere un nome diverso per la squadra di Xabi Alonso. Sì, è vero, nei momenti così i migliori si tirano fuori e il brasiliano è quello che avrebbe le maggiori possibilità di andare a segno, vista anche l’assenza di Mbappé. Ma i madrileni davanti, e non ce lo dimentichiamo, hanno pure un altro brasiliano che potrebbe fare la differenza.

Parliamo di Rodrygo, che nel 4-4-2 che dovrebbe mandare in campo l’allenatore spagnolo, giocherà sulla stessa linea del compagno di nazionale. Autore nella stagione di 6 gol in 30 presenze in campionato (e anche sei assist) e in Champions League di 5 gol in 10 presenze, il brasiliano al momento ci sembra essere quello più in palla. La porta la vede, i numeri sono importanti. Quindi sì, la nostra scelta è stata fatta.

Ricapitolando: Marcos Leonardo marcatore plus e Rodrygo marcatore plus, su GoldBet hanno un valore di 4,27 volte la posta.