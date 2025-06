Pronostici Chelsea e Flamengo: marcatori e tiri in porta

Pronostici Chelsea e Flamengo, tra i Blues ci sono diversi giocatori desiderosi di riscatto dopo la sconfitta con i rossoneri. Ecco chi può lasciare il segno.

La sorprendente sconfitta rimediata con il Flamengo nella seconda giornata della fase a gruppi ha impedito al Chelsea di conquistare con due turni d’anticipo la qualificazione agli ottavi di finale. La fase ad eliminazione diretta rimane comunque ampiamente alla portata dei Blues di Enzo Maresca, che passeranno come secondi se eviteranno la sconfitta nell’ultima giornata contro i tunisini dell’Espérance Tunisi. Entrambe hanno tre punti ma i londinesi, forti di una miglior differenza reti, potrebbero farsi andare bene anche un pareggio (qualsiasi).

Contro il Flamengo non hanno sortito gli effetti sperati le modifiche tattiche apportate dal tecnico italiano, che a sorpresa è passato dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Tra i più penalizzati, il giocatore più talentuoso del Chelsea, Cole Palmer, che defilato a destra ha reso meno del previsto.

Se Maresca dovesse tornare all’antico, potrebbe valerne la pena puntare sul talento cresciuto nel Manchester City per quanto riguarda i potenziali marcatori Plus. Del resto, Palmer pur non avendo ancora segnato è quello che ha effettuato più tiri tra i suoi compagni, ben 6 totali.

L’altro giocatore del Chelsea che probabilmente si (ri)prenderà la scena è Pedro Neto, in gol sia con il Los Angeles FC sia con il Flamengo. L’ex Lazio è ormai un perno della squadra di Londra ovest e potrebbe aumentare il bottino nella sfida con i tunisini o servire un assist. Da non sottovalutare neppure Delap, approdato ai Blues in questa finestra di mercato e che sarà titolare al posto dello squalificato Nicolas Jackson. Almeno due tiri in porta Plus per l’ex Ipswich Town.

Pronostici Chelsea e Flamengo, occasione dall’inizio per Pedro

Nell’altra sfida il Flamengo è già certo di qualificazione e primo posto. Il Mengao ha battuto sia Espérance che Chelsea ed anche in caso di sconfitta con il Los Angeles FC – eliminato con un turno d’anticipo – passerebbe come primo in virtù del vantaggio negli scontri diretti.

La squadra di Filipe Luis è tra quelle che hanno maggiormente impressionato finora. E crediamo che cercherà di chiudere a punteggio pieno, malgrado un fisiologico di turnover da parte del giovane allenatore.

Nel Flamengo dovrebbe avere una chance dall’inizio il bomber Pedro, finora impiegato solo per 66 minuti. L’ex Fiorentina in campionato ha segnato 4 gol in 307 minuti giocati. Vorrà mettersi in mostra e potrebbe timbrare il cartellino. Tra gli statunitensi, ancora a secco di gol, a mettere sotto pressione la difesa rossonera spetterà verosimilmente a Bouanga, autore di ben 8 tiri nelle prime due gare (ha sbagliato anche un calcio di rigore).

Palmer over 1,5 tiri in porta plus, Pedro Neto assist o marcatore Plus, Delap marcatore Plus, Pedro marcatore plus e Bouanga over 1,5 tiri in porta plus hanno un valore di 24,80 volte la posta su Goldbet.