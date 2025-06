Pronostici Juventus e Real Madrid: marcatori e tiri in porta

Pronostici Juventus e Real Madrid: sia la squadra di Tudor che quella di Xabi Alonso vinceranno le loro partite senza problemi. Ecco le nostre scelte

Sia la Juventus che il Real Madrid vinceranno senza problemi le loro partite. Wydad e Pachuca non possono preoccupare né Tudor e né Xabi Alonso. E siccome c’è in ballo, visto che siamo alla seconda giornata, il passaggio del turno, allora è evidente che entrambi gli allenatori manderanno in campo le migliori formazioni possibili.

E noi partiamo dalla Juventus: la doppietta al debutto di Kolo Muani è stata bellissima. Due reti di pregevole fattura per un attaccante che ha voglia a quanto pare di rimanere in bianconero anche il prossimo anno. Tudor – che ha deciso di accomodare ancora una volta Vlahovic – non lo cambierà. E il francese sarà l’uomo decisivo. Quindi sì, una rete sua ci sta. Occhio anche a Francisco Conceicao, che si era visto già dalla Nations League che stava bene. Dal portoghese – autore anche lui di una doppietta – ci aspettiamo viste le sue caratteristiche almeno due conclusioni nello specchio. Una, invece, dal turco che chiuderà il tridente, Yildiz.

Pronostici Real Madrid: ecco chi segna

Con l’indisponibilità di Mbappé a guidare l’attacco Blancos sarà Vinicius Junior. Il brasiliano a secco contro l’Al Hilal vuole sbloccarsi contro il Pachuca, anche per aumentare il bottino di reti nel corso di questa stagione che, sotto il profilo prettamente della realizzazione, non è stata da ricordare.

Insieme a lui giocherà Rodrygo, e anche quest’altro brasiliano si potrebbe iscrivere al tabellino: di certo almeno due tiri nello specchio li farà. Al suo posto nella ripresa potrebbe entrare tra l’altro Arda Guler, con il compito di accentrarsi e di andare a concludere. Le sue qualità – e i suoi numeri nel finale di stagione con Ancelotti non mentono – sono impressionanti.

Ricapitola: Kolo Muani marcatore plus, Vinicius marcatore plus, Conceicao over 1,5 tiri in porta plus e Rodrygo over 1,5 tiri in porta plus, Yildiz over 0,5 tiri in porta plus su GoldBet hanno un valore di 15,64 volte la posta.