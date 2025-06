Berrettini ha toppato: salta tutto, niente da fare

Matteo Berrettini, niente da fare: il clamoroso errore ha rimesso tutto in discussione e guastato i piani del finalista di Wimbledon 2021.

A margine di alcuni tornei, in particolar modo di quelli più importanti, è abbastanza comune che il popolo del tennis si imbatta sui social in dei video esilaranti che hanno come protagonisti i principali campioni dei due circuiti. L’Atp, soprattutto, si diverte spesso e volentieri a coinvolgere i suoi tennisti in degli sketch per stemperare la tensione e per dimostrare quanto potenzialmente ci si diverta negli spogliatoi.

L’ultima clip pubblicata dall’Association of tennis player, tuttavia, ha superato ogni più rosea aspettativa. Il filmato in questione è diventato immediatamente virale e non ci sorprende affatto che sia rimbalzato da un profilo all’altro: è quanto di più spassoso, in effetti, potessimo sperare di vedere su Instagram.

Non si tratta di un video come tutti gli altri. I campioni che si sono prestati a questo “spot” sono stati bensì chiamati a recitare. Qualcuno si è dovuto calare nei panni di un proprio collega, mentre qualcun altro, sotto mentite spoglie, ha interpretato se stesso. Il risultato, manco a dirlo, è esilarante in tutto e per tutto. Un mix di improbabili casting per un fantomatico reality show sul Tour che, ne siamo certi, terrebbe incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori, se solo fosse realmente in cantiere.

Berrettini inciampa, Ruud una scoperta: la clip tutta da ridere

Ma veniamo a noi. Iniziamo col dire che, tra i protagonisti, spicca senza ombra di dubbio un aspirante attore che somiglia tantissimo a Novak Djokovic. Sì, è lui, è proprio Nole, ma nella clip si chiama Bert Critchley e vuole interpretare il numero 1 del mondo benché non sia neanche in grado di pronunciarne correttamente il cognome.



E poi c’è un ragazzo, molto affascinante, che sembra il gemello – o forse è proprio lui? – di Matteo Berrettini. Si chiama Alessandro Gandy, però, e ha sbagliato casting. Crede di dover fare un provino come modello, non come partecipante di un reality show, e si ostina a posare ripetendo, con fare suadente, “Pour homme”: ha sbagliato tutto e la parte, per ovvie ragioni, non potrà essere sua. Decisamente più convincente è stato Casper Ruud, che, complice una lunga parrucca mossa, ha interpretato alla perfezione l’amico e collega Stefanos Tsitsipas.

Il video si chiude con un ospite speciale, ossia Carlos Alcaraz, al quale viene chiesto di recitare una parte difficilissima: quella di un tennista che lotta in campo contro le api. E no, il riferimento all’episodio di Indian Wells dello scorso anno non è affatto casuale, nel caso in cui ve lo steste chiedendo.