Pronostico Salisburgo-Al Hilal: Inzaghi a caccia di conferme

Salisburgo-Al Hilal è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra domenica e lunedì alle 00:00 (ora italiana): pronostico.

Non poteva sognare un debutto migliore Simone Inzaghi, da pochi giorni alla guida dell’Al-Hilal, ricchissimo club saudita che con l’ex tecnico dell’Inter al timone vorrebbe alzare ulteriormente l’asticella. Al-Dawsari e compagni mercoledì scorso hanno messo in grande difficoltà il Real Madrid, strappando un punto insperato contro una delle squadre più forti del mondo ed iniziando con il piede giusto la loro avventura nel Mondiale per Club 2025: a Miami è finita 1-1, con Ruben Neves che a fine primo tempo ha risposto a Gonzalo Garcia, autore del gol del vantaggio madrileno.

Tra i protagonisti anche l’ex portiere del Siviglia Bounou, che in pieno recupero ha evitato la sconfitta parando il tiro dal dischetto di Valverde e regalando, di fatto, il primo punto alla compagine di Riad. Inzaghi, che da qui a fine mercato potrebbe accogliere altre stelle (Theo Hernandez, Osimhen?), è apparso molto soddisfatto della prestazione dei suoi: “Abbiamo fatto una grande gara – ha detto – lavorando di squadra e sacrificandoci tutti insieme contro un avversario fortissimo, probabilmente avremmo pure meritato qualcosa in più”. L’obiettivo, adesso, è andare più avanti possibile nella manifestazione: sarà un bel banco di prova la sfida con il Salisburgo, finroa l’unica squadra sorprendentemente a punteggio pieno in questo girone grazie al successo ottenuto all’esordio con i messicani del Pachuca (1-2).

Qualificati grazie al ranking e soprattutto alla regola che impedisce allo stesso paese di avere 2 rappresentanti nella competizione, gli austriaci si sono dimostrati più cinici rispetto al club sette volte campione del Messico: di Gloukh e Onisiwo i gol che hanno piegato il Pachuca, nel complesso decisamente più pericoloso.

Come vedere Salisburgo-Al Hilal in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida Salisburgo-Al Hilal è in programma nella notte tra domenica e lunedì alle 00:00 (ora italiana) all’Audi Field di Washington. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le sessantatre partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Il pronostico

Per i bookmaker l’Al-Hilal parte favorito e neppure di poco. Effettivamente la prestazione offerta contro il Real è un’incredibile iniezione di fiducia per gli uomini di Inzaghi, che dovrebbero centrare i primi tre punti in un match che molto probabilmente non lesinerà emozioni. Previsti almeno tre gol complessivi a Washington.

Le probabili formazioni di Salisburgo-Al Hilal

SALISBURGO (4-2-2-2): Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen, Krätzig; Sulzbacher, Bidstrup; Gloukh, Nene; Ratkov, Baidoo.

AL-HILAL (4-2-3-1): Bounou; Joao Cancelo, Al Tambakti, Koulibaly, Renan Lodi; N. Al-Dawsari, Ruben Neves; Malcom, Milinković-Savić, S. Al-Dawsari; Marcos Leonardo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2