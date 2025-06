Mega villa e attici non bastano: nuova proprietà di lusso per Djokovic

Novak Djokovic e sua moglie Jelena hanno preso una decisione importantissima: ecco dove si trova il loro nuovo immobile di lusso.

Il fatto che abbia detto, poco più di una settimana fa, che quello potrebbe essere stato il suo ultimo Roland Garros, ci ha persuasi del fatto che Novak Djokovic sia pronto ad appendere la racchetta al chiodo. Tutto dipenderà dai risultati che raggiungerà, o meno, nei mesi a venire, ma c’è un altro dettaglio ancora che sembrerebbe spingere in questa stessa direzione.

Secondo quanto riportato dai media greci, l’ex numero 1 del mondo sarebbe pronto a trasferirsi nientepopodimeno che ad Atene. Non lo ha confermato personalmente, non ancora per lo meno, ma è lì che vorrebbe vivere insieme alla sua famiglia nel momento in cui non dovrà più inseguire titoli e trofei. Lo farà aderendo al programma di residenza Golden Visa della Grecia, che permette ai cittadini stranieri di trasferirsi nel Paese ellenico a patto che investano entro i suoi confini.

Nole e Jelena, sua moglie, starebbero già cercando una dimora che soddisfi le loro esigenze e che possieda tutti i requisiti che ritengono essere necessari. Primo fra tutti, la vicinanza alla scuola privata che sceglieranno per i figli Stefan e Tara. Starebbero cercando una proprietà di lusso nella periferia nord di Atene, una zona verdeggiante e ben servita.

Nole e Jelena sono insaziabili: presto una nuova dimora per la famiglia Djokovic

Sarà, quella che sono in procinto di acquistare, la sesta casa in cui la famiglia Djokovic ha investito. La prima fu quella che Nole acquistò a Montecarlo nel 2003, la casa con vista mare dove il campione ha vissuto per 15 anni.

Due lustri più tardi comprò due appartamenti in un edificio newyorkese, progettato da Renzo Piano, nel cuore di Soho. Secondo fonti ufficiali, Djokovic sarebbe ancora proprietario di questi due immobili di lusso, che gli costarono qualcosa come 10 milioni di dollari in totale. Gli costò poco più della metà quello che comprò, in quello stesso anno, a Miami, all’interno di un condominio all’avanguardia con un’incredibile vista sull’Oceano. Una casa che non si è goduto più di tanto, però, considerando che decise di rivenderla poco tempo dopo.

Successivamente, optò per un attico sul lago Pavlova a Belgrado, in Serbia, il suo Paese di origine. L’ultima casa da lui acquistata è una villa da 10 milioni di dollari a Marbella, in Spagna, che probabilmente lascerà per trasferirsi, come detto in precedenza, in Grecia.