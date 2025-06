Pronostico Sinner-Bublik: ci sono voluti 2 anni

Ennesimo esame di kazako per il numero 1 del mondo: è Alexander Bublik l’avversario da battere per accedere ai quarti di finale dell’Atp di Halle.

Jannik Sinner è fatto così: non gli piace dare nulla per scontato, men che meno le sue prestazioni sull’erba, la superficie con la quale ha – relativamente – meno confidenza. È stato molto cauto, quindi, rispetto alle previsioni per il prosieguo della sua avventura ad Halle, ben consapevole del fatto che il suo fisico e il suo gioco debbano ancora adattarsi alle sensazioni derivanti dal passaggio dalla terra all’erba.

L’esordio, ad ogni modo, è stato quasi perfetto, con ben poche sbavature. Il numero 1 del mondo ha battuto Yannick Hanfmann in 2 set e ha staccato, così facendo, il pass per gli ottavi di finale, dove dovrà vedersela con Alexander Bublik. Una sfida che ha già affrontato qualche settimana fa, con risultati incredibili, in quel di Parigi, ma che si arricchirà, adesso, di un nuovo – e presumibilmente entusiasmante – capitolo. Anche perché il kazako, sui prati, rende in modo completamente diverso.

Sui campi veloci è più abile di quanto non lo sia altrove, motivo per il quale Sinner potrebbe non avere vita facile. E questo nonostante i precedenti gli sorridano a 32 denti. Jannik ha vinto 4 dei 5 match in cui si sono affrontati. Stava giocando proprio contro di lui, guarda caso sempre ad Halle, quando, due anni fa, si ritirò per infortunio. L’unico precedente, pertanto, Bublik lo ha vinto a tavolino, e non sapremo mai come sarebbe finita quella gara se l’azzurro non avesse sventolato bandiera bianca. Ma sarà scritta la parola fine, in compenso, su un match che è rimasto “aperto” per tantissimo tempo.

Come vedere Sinner-Lehecka in diretta tv e in streaming

Il match valido per gli ottavi dell’Atp di Halle tra Jannik Sinner e Alexander Bublik, sarà trasmesso in diretta tv giovedì 19 giugno su Sky Sport. Il match sarà inoltre disponibile, ma solo per gli utenti abbonati, in live streaming su NOW e Sky Go. L’orario non è ancora stato definito.

Il pronostico

I precedenti tra Sinner e Bublik, come dicevamo pocanzi, sono inequivocabili. L’azzurro è avanti negli scontri diretti e questo significa che, al netto dei colpi di genio del kazako e della sua confidenza con l’erba, Jannik è sempre stato nettamente superiore al suo avversario. Ci sono buone ragioni per pensare, dunque, che il numero 1 del mondo riesca ad imporsi anche stavolta in soli 2 set e a contenere senza troppi problemi i tentativi di “ribellione” da parte del suo rivale.