Sorteggio tabellone Atp Halle: gli avversari di Sinner

Dopo le fatiche del Roland Garros, Jannik Sinner sarà impegnato ad Halle al Terra Wortmann Open: ecco quali saranno i suoi avversari.

Qualcuno ha scelto il Queen’s, altri Halle. Indipendentemente da questo, però, la buona notizia è che la fase clou della stagione sull’erba è ormai dietro l’angolo. Alcuni tennisti si sono già sgranchiti le gambe tra Stoccarda e ‘s-Hertogenbosch, ma sono i due tornei in programma la prossima settimana a fare realmente da apripista all’unico Slam che si gioca sul tappeto verde.

Carlos Alcaraz ha deciso di volare direttamente alla volta di Londra – prima, però, si è concesso un pit-stop rigenerante ad Ibiza – mentre Jannik Sinner, reduce dalla cocente delusione rimediata al Roland Garros, ha preferito ripartire dal suolo tedesco. Sarà lui, dunque, a guidare il seeding dell’Atp 500 che si giocherà ad Halle, di cui lo scorso anno, tra l’altro, è stato vincitore.

Avrà una doppia missione, allora, nella città del Land: difendere il titolo e i punti conquistati 365 giorni fa e sgranchirsi le gambe per poter fare faville all’All England Club. Il numero 1 del mondo avrà sete di vendetta, ovviamente, ma anche in questo non sarà facile imporsi e conquistare un altro titolo del Grande Slam. Anche qui, infatti, Alcaraz è il campione uscente, ragion per cui dovrà metaforicamente passare sul suo “cadavere” per poter vincere il Major che si gioca in Church Road.

Sinner riparte da Halle: ecco chi affronterà al Terra Wortmann Open

Ma torniamo al Terra Wortmann Open 2025, il cui sorteggio del tabellone principale si svolgerà sabato 14 giugno alle ore 13, per capire quali avversari potrebbe teoricamente incrociare il campione altoatesino durante il suo cammino sul suolo tedesco.

Iniziamo col dire, allora, che potrà trovare Alexander Zverev, eventualmente, solo in finale, essendo lui testa di serie numero 2. Potrebbe invece incrociare un po’ prima, ovvero in semifinale, Daniil Medvedev e Arthur Fils, che sono rispettivamente testa di serie numero 3 e numero 4. Ai quarti potremmo presumibilmente assistere, conti alla mano, ad uno scontro con una delle teste di serie che vanno dalla 5 alla 8. Si tratterebbe, in questo caso, di Andrey Rublev, Francisco Cerundolo, Ugo Humbert e Tomas Machac.

Non incontrerà nessun pezzo grosso, invece, al suo esordio all’Atp 500 di Halle. Non resta che aspettare, a questo punto, di avere un quadro più completo della situazione, cosa che accadrà solo nel momento in cui avremo ufficialmente in mano il main draw dell’edizione 2025 del Terra Wortmann Open.

Seguono aggiornamenti