Sorteggio tabellone Queen’s: incroci e partecipanti

Torna il grande tennis su erba al Queen’s Club di Londra: quali sono gli scenari alla vigilia del debutto sui verdi prati britannici.

Neanche il tempo di incoronare Carlos Alcaraz che già la carovana del tennis stava inaugurando, in quelle stesse ore, la fugace ma imperdibile parentesi sull’erba. In questi giorni si sta giocando tra Stoccarda e ‘s-Hertogenbosch, ma la prossima settimana scoccherà l’ora di uno dei tornei più emblematici e prestigiosi tra i pochi che si giocano sui verdi prati europei.

Ci riferiamo agli HSBC Championships, meglio noti con il più semplice nome di torneo del Queen’s Club di Londra. Si gioca ad una manciata di chilometri da Wimbledon ed è fondamentale, ogni anno, per definire equilibri ed assetti in vista del terzo Slam dell’anno. E importante lo sarà anche quest’anno, nella misura in cui tutti muoiono dalla voglia di scoprire se il fenomeno di Murcia sarà capace, come lo è stato a Parigi, di imporsi ancora una volta, o meno, sull’erba britannica.

L’iberico trionfò due anni fa sulla superficie di cui, per due stagioni consecutive, era stato Matteo Berrettini il re incontrastato; l’edizione 2024 fu invece vinta da Tommy Paul. Ci sono tantissime mine vaganti, stavolta, nel tabellone, per cui sarà davvero interessante scoprire chi riuscirà ad alzare la coppa nel lussuosissimo club, che ha appena intitolato uno dei suoi campi ad Andy Murray, il campione britannico ormai ritiratosi che tante volte ha sbaragliato la concorrenza in questa magica location.

Gli azzurri mollano alla vigilia del sorteggio

Iniziamo col dire che l’entry list è piena zeppa di nomi che mettono i brividi soltanto a leggerli. Proveranno a conquistare il titolo in palio al Queen’s Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Jack Draper e Grigor Dimitrov, forti dell’assenza del campione uscente Tommy Paul.

Oltre al campione uscente Paul non ci sarà neanche Berrettini. Il romano non si era presentato all’Atp di Stoccarda e permanevano purtroppo tantissimi dubbi, alla luce di ciò, in merito alle sue condizioni fisiche. E infatti, come ampiamente previsto, si è cancellato dal tabellone il giorno prima che iniziasse il torneo.

Ci sarebbe dovuto essere anche Lorenzo Musetti, attorno al quale, analogamente, orbitavano parecchi interrogativi. Pure il carrarino era reduce da un infortunio, per cui la speranza era che avesse avuto il tempo di rimettersi in sesto, ma, anche in questo caso, non c’è stato niente da fare. Non resta che scoprire, a questo punto, quali incroci e quali insidie riserverà ai partecipanti il sorteggio del tabellone principale del torneo del Queen’s, che si svolgerà domani, 13 giugno, alle ore 12.

Seguono aggiornamenti