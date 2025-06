Pronostico Sinner-Alcaraz, la certezza è solo una: dove vederla in chiaro in tv

Sinner-Alcaraz è la finale del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming. Dove vedere la partita in chiaro

Finale migliore non ci poteva essere. Così com’è successo ieri per il tabellone femminile, anche in quello maschile l’ultimo atto sarà tra il primo contro il secondo. Tra il nostro Sinner e lo spagnolo Alcaraz. E l’azzurro vuole prendersi subito la rivincita.

Una rivincita ovviamente rispetto agli Internazionali di Roma, quando il numero 2 del mondo ha avuto la meglio. Ma Sinner si vedeva che aveva dei problemi fisici e poi era il primo torneo dopo la squalifica per 3 mesi. Adesso le cose potrebbero cambiare. O almeno si spera. Alcaraz è senza dubbio il giocatore più forte sulla terra rossa, quello tecnicamente in grado di cambiare la partita con una giocata. E inoltre ha giocato solamente due set – e qualcosa – nella semifinale contro Musetti che poi si è ritirato. Mentre Jannik, dal proprio canto, ha dovuto giocare tutti e tre i set contro Djokovic. Vabbè, poca cosa oggettivamente.

Tra i due campionissimi – non possiamo non descrivere così anche lo spagnolo – sono undici i confronti nel corso della loro ancora breve storia. Chissà quanti ce ne saranno nei prossimi anni, ma quello che ne ha vinti di più, fino ad oggi, è il maiorchino: 7-4 il computo totale. Speriamo Sinner si possa prendere la rivincita. Sì.

Fatto un quadro di quello che è successo nel passato, adesso sotto nel nostro pronostico andiamo a vedere quello che potrebbe succedere oggi.

Dove vedere Sinner-Alcaraz in diretta tv e streaming

Il match Sinner-Alcaraz finale del Roland Garros di Parigi, sarà trasmessa domenica 8 giugno in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La partita, che inizierà alle ore 15:00, verrà trasmessa in chiaro anche sul canale NOVE.

Sinner-Alcaraz: il pronostico

Sarà una partita tiratissima, una di quelle che incolleranno allo schermo tutti gli appassionati del mondo ma soprattutto i tifosi di Sinner. E quindi almeno si andrà al quinto set. Su questo crediamo ci possano essere poche discussioni. E, in vista di una sfida epica, ricca di colpi di scena, e soprattutto ricca di emozioni, è evidente che il numero di game potrebbe essere, sarà, abbastanza alto. Quindi, oltre questo, il nostro pronostico è quello di over 41,5 game.